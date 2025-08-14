HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Nắng nóng, cháy rừng hoành hành ở châu Âu

Anh Thư

Lực lượng cứu hỏa ở nhiều nước châu Âu vẫn tiếp tục chống chọi với các đám cháy rừng hôm 12-8 trong bối cảnh nhiệt độ ở một số khu vực tăng lên hơn 40 độ C.

Tại Tây Ban Nha, hơn 3.700 người đã được sơ tán khỏi 16 đô thị khi hàng chục vụ cháy được ghi nhận ở vùng Castilla y León. Ở vùng Galicia, đám cháy rừng lớn nhất trong năm đã thiêu rụi 3.000 ha đất. Nhà khoa học khí hậu José Camacho, phát ngôn viên của Aemet (cơ quan thời tiết của Tây Ban Nha), cho biết đặc điểm chính của đợt nắng nóng tại nước này là nhiệt độ cao, thời gian kéo dài và phạm vi ảnh hưởng lớn.

Trong khi đó, chính phủ Hy Lạp đã đề nghị sự trợ giúp của Liên minh châu Âu (EU) khi các đám cháy bùng phát do gió mạnh, lan rộng khắp vùng rộng lớn ở phía Tây bán đảo Peloponnese, khiến hàng ngàn người phải sơ tán. Lính cứu hỏa cũng đang nỗ lực dập tắt đám cháy trên các đảo du lịch nổi tiếng Zakynthos và Kefalonia. Một số khu vực miền Nam Hy Lạp đã ghi nhận mức nhiệt lên tới 43 độ C hôm 12-8.

Nắng nóng, cháy rừng hoành hành ở châu Âu - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa ứng phó cháy rừng ở vùng Galicia - Tây Ban Nha hôm 12-8. Ảnh: EPA

Các số liệu ban đầu cho thấy nắng nóng cực đoan đang phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ trên khắp châu Âu và làm bùng phát những vụ cháy rừng lớn hơn, dữ dội hơn. Cụ thể, theo dữ liệu được công bố ngày 12-8, các vụ cháy rừng đã thiêu rụi hơn 400.000 ha tại châu lục này kể từ đầu năm đến giờ.

Tại Pháp, kỷ lục nhiệt độ đã bị phá vỡ hôm 11-8 tại một số địa phương thuộc miền Tây Nam. Cơ quan Khí tượng quốc gia Pháp cho biết khu vực này đã hứng chịu nhiệt độ cao hơn 12 độ C so với mức trung bình trong vài thập kỷ qua. Còn tại Croatia, nhiệt độ không khí đã đạt mức cao kỷ lục 39,5 độ C ở TP Šibenik và 38,9 độ C ở TP Dubrovnik. Trong khi đó, 16/27 thành phố lớn tại Ý được đặt trong tình trạng báo động đỏ về nắng nóng.

