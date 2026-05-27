Thời sự

Nắng nóng gay gắt, Cục CSGT cảnh báo nguy cơ nổ lốp xe trên tuyến cao tốc

Đức Anh

(NLĐO) – Nắng nóng gay gắt khiến nguy cơ nổ lốp, hư hỏng phương tiện trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Khánh Hòa gia tăng

Ngày 27-5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) đã phát đi cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông do thời tiết nắng nóng kéo dài trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn – Quy Nhơn – Chí Thạnh – Vân Phong.

Cục CSGT cảnh báo nguy cơ nổ lốp xe trên tuyến cao tốc do nắng nóng - Ảnh 1.

Xe bán tải nổ lốp khi di chuyển trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn – Quy Nhơn – Chí Thạnh – Vân Phong.

Theo CSGT, nền nhiệt cao khiến mặt đường có độ ma sát lớn, làm tăng áp suất lốp xe, dễ dẫn đến tình trạng nổ lốp, mất lái, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngoài ra, nhiệt độ cao cũng ảnh hưởng đến hoạt động của động cơ, làm giảm hiệu quả phanh và gia tăng các sự cố bất ngờ khi phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao.

Ghi nhận trong 3 ngày gần đây, trên toàn tuyến đã xảy ra hơn 20 trường hợp phương tiện bị vỡ lốp, hư hỏng động cơ; trong đó có một số vụ việc xảy ra trên đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trước tình hình trên, lực lượng CSGT khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và tài xế cần thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe, đặc biệt là lốp như độ mòn, áp suất, dấu hiệu nứt, phồng hoặc quá hạn sử dụng.

Các tài xế không sử dụng lốp kém chất lượng hoặc đã xuống cấp; chủ động thay thế lốp hư hỏng trước khi tham gia giao thông. Đồng thời, cần kiểm tra nước làm mát, dầu máy, giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên tuyến cao tốc.

Khi phát hiện lốp hoặc phương tiện có dấu hiệu bất thường, tài xế cần nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn để kiểm tra, xử lý, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Từ trưa 29-4, thông xe cao tốc Quảng Ngãi – hầm Cù Mông phục vụ lễ 30-4

Từ trưa 29-4, thông xe cao tốc Quảng Ngãi – hầm Cù Mông phục vụ lễ 30-4

(NLĐO) – Từ 11 giờ 30 ngày 29-4, tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông chính thức được đưa vào khai thác.

Thủ tướng yêu cầu sớm khai thác Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

(NLĐO) – Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đưa vào thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Hình ảnh công trường cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn trong lễ 2-9

(NLĐO)- Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 nhưng trên công trường cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, hàng ngàn kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài thi công để đảm bảo dự án đúng tiến độ.

