Nắng nóng kinh hoàng, nhiều nơi gần 43 độ C

Nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 39 đến 42 độ C, có nơi ở Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị gần 43 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27-4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 39 đến 42 độ C, có nơi trên 42 độ C như: Đông Hà (Quảng Trị) 42,9 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 42.8 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 43,2 độ C; Hà Tĩnh 42,4 độ C; Đồng Hới (Quảng Bình) 42,6 độ C, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) 42,4 độ C.

Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 41 độ C như: TP Lào Cai (Lào Cai) 41,7 độ C, Láng (Hà Nội) 41,5 độ C, Phủ Lý (Hà Nam) 41,8 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt như: Ayunpa (Gia Lai) 40 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 40,2 độ C, Tp Tây Ninh (Tây Ninh) 39,3 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 39,2 độ C.

Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa" - cơ quan khí tượng, cảnh báo.

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39-42 độ C, có nơi trên 42 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30-35%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1; riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên cấp 2.

Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.