Nâng tầm 2 kênh tương tác

Đáp ứng sự chờ đợi của người dân, 2 chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" và "Đối thoại cùng chính quyền thành phố" lần lượt phát sóng trên Đài Truyền hình TP HCM và Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM (nay là Đài Phát thanh - Truyền hình TP HCM) đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích; thỏa mãn những thắc mắc của cử tri đối với các chính sách đã, đang hoặc sẽ thực thi.

Chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" luôn nhận sự quan tâm của người dân

Tuy nhiên, gần đây, những chương trình do HĐND TP HCM tổ chức ấy dần vắng bóng. Các vấn đề về an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số, phát triển kinh tế… bỗng thiếu kênh tuyên truyền quan trọng; việc thực thi công vụ của cơ quan chức năng phần nào hụt đi lợi thế tham khảo, tiếp thu, phản hồi, giải thích nhằm hướng tới sự đồng thuận tối ưu.

Hôm 21-6 vừa qua, thông tin từ hội nghị tổng kết 2 chương trình nêu trên cho thấy "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" và "Đối thoại cùng chính quyền thành phố", với số lượng phát sóng lần lượt 42 và 29 kỳ trong 4 năm, đã có trên 3.200 ý kiến được tiếp nhận.

82% trong số đó được giải quyết hoặc phản hồi chính thức; nhiều kiến nghị chính đáng được tiếp thu, điều chỉnh về chính sách và trở thành nội dung quan trọng trong các nghị quyết, chương trình hành động của thành phố…

Những dữ liệu này cho thấy vai trò quan trọng của 2 hình thức tương tác gần gũi với người dân. Trong bối cảnh sau sắp xếp, TP HCM với quy mô kinh tế và các vấn đề xã hội lớn hơn rất nhiều lần, việc nâng tầm những phiên bản tương tự cần được thành phố chú trọng để hiện thực hóa sớm nhất, hiệu quả nhất.



