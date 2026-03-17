Nâng tầm gắn kết chiến lược Việt Nam - Trung Quốc

Dương Ngọc

Nhiệm vụ hàng đầu của 2 bên là tiếp tục nâng tầm gắn kết chiến lược, để hợp tác Việt - Trung đạt nhiều kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho 2 dân tộc

Chiều 16-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng, nhân dịp hai nước tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc. Đánh giá cao và hoan nghênh việc các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc lần đầu tiên cùng sang thăm Việt Nam và hai nước tổ chức Đối thoại chiến lược 3+3 lần thứ nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế này đối với việc góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, thể hiện trách nhiệm của hai nước đối với việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu, lựa chọn chiến lược trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thời gian tới, nhiệm vụ hàng đầu của hai bên là tiếp tục nâng tầm gắn kết chiến lược, để hợp tác Việt - Trung đạt nhiều kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho hai dân tộc. Ba Bộ trưởng khẳng định Trung Quốc luôn xác định Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, phương hướng quan trọng trong đường lối đối ngoại chung của Trung Quốc; sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển mới.

Nâng tầm gắn kết chiến lược Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc diễn ra tại Hà Nội hôm 16-3Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc. Trước đó, vào sáng 16-3, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã cùng 3 Bộ trưởng Trung Quốc đồng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam - Trung Quốc.

Tại hội nghị, hai bên thống nhất đánh giá về xu hướng phát triển tích cực theo định hướng "6 hơn" của quan hệ Việt - Trung thời gian qua. Các Bộ trưởng phía Việt Nam đề nghị ngành Ngoại giao, Quốc phòng, Công an hai nước cùng đóng góp vào việc tăng cường tin cậy chính trị, tiên phong quán triệt nhận thức chung cấp cao; triển khai tốt các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cấp cao giữa hai Đảng, hai nước; phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác và đẩy mạnh hợp tác chuyên ngành; cùng thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ. Các Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác biên phòng, quản lý biên giới, xuất nhập cảnh, phòng chống các loại tội phạm; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về bảo đảm an ninh chế độ, an ninh quốc gia vĩ mô như an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh thông tin, an ninh dữ liệu; phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và nhân đạo quốc tế và các diễn đàn, hoạt động hợp tác khu vực với vai trò trung tâm của ASEAN.

Các Bộ trưởng hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý thỏa đáng, kiểm soát và giải quyết tốt hơn vấn đề trên biển, phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước và luật pháp quốc tế, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi nước và khu vực. Chia sẻ về những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực thời gian qua, hai bên nhất trí cho rằng việc hai nước tăng cường đoàn kết, hợp tác, củng cố tin cậy chính trị, điều phối tổng thể giữa phát triển và an ninh, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, chung tay cùng cộng đồng quốc tế ứng phó các thách thức chung về an ninh và phát triển trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc ngày càng trở nên cấp thiết. 

