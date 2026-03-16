Việt Nam - Trung Quốc lần đầu đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an

Ngày 16-3, tại Hà Nội, các Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đồng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam - Trung Quốc.

Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc diễn ra ngày 16-3 tại Hà Nội. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Các Bộ trưởng hai nước khẳng định tầm quan trọng của cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 trong việc hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao, phát huy vai trò của các cơ quan trọng yếu, thường xuyên trong việc thúc đẩy quan hệ Việt - Trung, cũng như hợp tác chuyên ngành trên từng lĩnh vực, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, đóng góp có trách nhiệm vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Hai bên thống nhất đánh giá về xu hướng phát triển tích cực theo định hướng "6 hơn" của quan hệ Việt - Trung thời gian qua. Chia sẻ về những diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực thời gian qua, hai bên nhất trí cho rằng việc hai nước tăng cường đoàn kết, hợp tác, củng cố tin cậy chính trị, điều phối tổng thể giữa phát triển và an ninh, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, chung tay cùng cộng đồng quốc tế ứng phó các thách thức chung về an ninh và phát triển trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc ngày càng trở nên cấp thiết.

Ba Bộ trưởng phía Trung Quốc bày tỏ vui mừng và chúc mừng thành tựu phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; đánh giá cao tương lai phát triển của mỗi nước trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới và Trung Quốc thực thi Quy hoạch 5 năm lần thứ 15; khẳng định Trung Quốc coi trọng và sẵn sàng cùng Việt Nam quán triệt thực hiện nhận thức chung cấp cao, học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản lý đất nước, bảo vệ vững chắc lợi ích an ninh và phát triển của mỗi nước.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Trung Quốc đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân, ba Bộ trưởng phía Việt Nam khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa và chính sách quốc phòng "4 không"; nhất quán thực hiện chính sách "một Trung Quốc", ủng hộ và sẵn sàng tham gia phù hợp các sáng kiến của Trung Quốc về phát triển, an ninh, văn minh và quản trị toàn cầu.

Các Bộ trưởng phía Việt Nam đề nghị ngành Ngoại giao, Quốc phòng, Công an hai nước cùng đóng góp vào việc tăng cường tin cậy chính trị, tiên phong quán triệt nhận thức chung cấp cao; triển khai tốt các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cấp cao giữa hai Đảng, hai nước; phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác và đẩy mạnh hợp tác chuyên ngành; cùng thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ. Các Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác biên phòng, quản lý biên giới, xuất nhập cảnh, phòng chống các loại tội phạm; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về bảo đảm an ninh chế độ, an ninh quốc gia vĩ mô như an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh thông tin, an ninh dữ liệu; phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và nhân đạo quốc tế và các diễn đàn, hoạt động hợp tác khu vực với vai trò trung tâm của ASEAN.

Đánh giá cao các đề xuất của phía Việt Nam, các Bộ trưởng phía Trung Quốc nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, duy trì trao đổi thường xuyên giữa các cơ quan tương ứng của mỗi bên về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước cũng như tình hình quốc tế, khu vực, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị; làm sâu sắc hợp tác quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm qua biên giới, công nghệ cao; nâng tầm hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; điều phối tổng thể giữa an ninh và phát triển, thúc đẩy vững chắc sự nghiệp xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường phối hợp đa phương, cùng ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Các Bộ trưởng hai nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý thỏa đáng, kiểm soát và giải quyết tốt hơn vấn đề trên biển, phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước và luật pháp quốc tế, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi nước và khu vực.

