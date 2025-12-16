Nâng tầm năng lực chấn thương chỉnh hình cho ĐBSCL

Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế "đầu tàu" của ngành y tế miền Tây.

Chiến lược phát triển từ con người đến kỹ thuật

Trong bức tranh phát triển toàn diện ấy, chuyên ngành chấn thương chỉnh hình nổi lên như một mũi nhọn chiến lược, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu được chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân ĐBSCL.

Các bác sĩ của Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ đang phẫu thuật cho bệnh nhân.

Chuyên gia quốc tế báo cáo tại một hội nghị.

Được thành lập vào đầu năm 2020, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhanh chóng vươn lên trở thành đơn vị chuyên khoa sâu hàng đầu trong khu vực.

Đây cũng là trung tâm hoàn chỉnh đầu tiên tại miền Tây triển khai đồng bộ các kỹ thuật cao trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, với 3 chuyên khoa sâu như: phẫu thuật cột sống và chấn thương; phẫu thuật nội soi các khớp và cổ bàn chân; phẫu thuật thay khớp và Ung bướu học chỉnh hình.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chìa khóa thành công của trung tâm nằm ở tầm nhìn chiến lược: "Lấy con người làm gốc, kỹ thuật làm đòn bẩy".

Ngay từ những ngày đầu, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã xác định đào tạo phát triển chuyên môn là then chốt.

Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình được bệnh viện tạo cơ chế thuận lợi nhất để vừa chủ động đào tạo chuyên sâu với liên kết đào tạo sau đại học. Bên cạnh đó, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình được với sự hỗ trợ của PGS.TS.BS Võ Văn Thành - Chủ tịch Danh dự Hội Cột sống TPHCM - kết nối đưa "quân" đi tu nghiệp chuyên sâu tại các nền y học tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)….

"Quả ngọt" của chiến lược ấy là đến nay, 100% bác sĩ của trung tâm đều có trình độ sau đại học và được đào tạo bài bản ở nước ngoài.

Và chính đội ngũ tinh hoa này đã trở thành điểm tựa niềm tin cho bệnh nhân, giúp trung tâm khẳng định uy tín chỉ sau hơn 5 năm hoạt động.

Sự lớn mạnh của Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình đã được minh chứng rõ nét qua những con số ấn tượng. Số ca phẫu thuật mỗi ngày đã tăng gấp đôi so với ngày đầu thành lập, từ 12–15 ca lên 30–40 ca vào những đợt cao điểm.

Nhiều kỹ thuật trước đây vốn là thách thức từ phẫu thuật cột sống cổ, phẫu thuật thay khớp háng, phẫu thuật khớp gối, đến phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng gối, phẫu thuật nội soi khớp vai, vi phẫu thuật hay phẫu thuật kết hợp xương, phẫu thuật bướu xương tứ chi, cột sống, khung chậu,… thì nay đã trở thành phẫu thuật thường qui hàng ngày tại bệnh viện.

Hiện tại, mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận và điều trị cho hơn hàng trăm lượt bệnh nhân đến khám bệnh. Riêng năm 2025, tổng số ca phẫu thuật đã vượt mốc 7.500 ca – một con số kỷ lục khẳng định năng lực vượt trội.

Đặc biệt, những ca bệnh từ phẫu thuật đơn giản đến phức tạp, nhất là ở những bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền kèm theo, trước đây thường đòi hỏi phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mổ.

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ

Ngày nay, những trường hợp này nhờ đội ngũ các bác sĩ chuyên khoa chuyên sâu như tim mạch, gây mê hồi sức, hô hấp, dinh dưỡng, phục hồi chức năng... phối hợp điều trị trước trong và sau phẫu thuật.

Nhờ đó, người bệnh được can thiệp kịp thời ngay tại chỗ, phục hồi nhanh chóng sau mổ mà không phải chuyển lên tuyến trên .

Không chỉ làm chủ kỹ thuật sâu, trung tâm còn coi hợp tác quốc tế là đòn bẩy để "vươn ra biển lớn". Thông qua các hội nghị khoa học quy mô với sự tham gia của chuyên gia hàng đầu thế giới, các bác sĩ tại đây thường xuyên được cập nhật những tiến bộ mới nhất, qua đó nâng cao chất lượng điều trị và góp phần phát triển chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.

Những cái "bắt tay" hợp tác chiến lược đã mang lại giá trị thiết thực cho người bệnh như hợp tác với Hoa Kỳ phẫu thuật dị tật cổ bàn chân miễn phí cho người nghèo; với Nhật Bản về phẫu thuật cột sống cổ; với Australia về cấp cứu chấn thương hay với Đức về nội soi khớp. Những hoạt động này không chỉ chuyển giao kỹ thuật mà còn nâng cao uy tín của bệnh viện trên trường quốc tế.

Quyết định quan trọng của Bộ Y tế

Thật khó để thống kê hết những ca chấn thương nghiêm trọng đã được các bác sĩ tại đây cứu chữa, giúp bệnh nhân hồi sinh vận động, trở lại cuộc sống đời thường. Những thành công đó không chỉ vun đắp niềm tin trong lòng người dân, mà còn thể hiện rõ vai trò của bệnh viện trong việc chia sẻ cho tuyến dưới và giảm tải áp lực cho tuyến trên.

Và niềm tin ấy lại càng được củng cố khi một tin vui lớn vừa đến với người dân miền Tây đó là việc Bộ Y tế đã chính thức phê duyệt chủ trương đưa Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ (dự án đã cơ bản hoàn thiện xây dựng) trở thành cơ sở trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Với quyết định quan trọng này, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ được xác định là đơn vị thụ hưởng của dự án.

Hội nghị quốc tế về cột sống lần thứ 4 tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Mục tiêu là đưa Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ trở thành bệnh viện tuyến cuối của miền Tây trong khám, điều trị chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Chắc chắn, với cơ ngơi khang trang sắp đi vào hoạt động cùng nền tảng chuyên môn vững chắc đã gây dựng, lĩnh vực chấn thương chỉnh hình sẽ bước sang một trang mới, phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn.

Đây cũng là mảnh ghép quan trọng góp phần xây dựng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ theo hướng đa khoa toàn diện với những chuyên khoa sâu mũi nhọn.

Đó cũng là cam kết mạnh mẽ nhất để người dân miền Tây có thể hoàn toàn yên tâm thụ hưởng những kỹ thuật y khoa tiên tiến nhất ngay trên chính quê hương mình, mà không cần phải vất vả ngược xuôi lên tuyến trên.