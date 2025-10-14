Nâng tầm năng lực tiếp nhận tàu siêu trọng tải tại cảng Cái Mép - Thị Vải

Nằm trong cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải (TP HCM), cảng quốc tế Gemalink - thành viên của Tập đoàn Gemadept - được xem là một trong những cảng lớn và hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay, sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về quy mô, công nghệ và khả năng kết nối quốc tế.

Gemalink là cảng nước sâu duy nhất tại Việt Nam và là 1 trong 19 cảng trên thế giới có thể tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT (tương đương 24.000 TEU). Với 800 m cầu bến, 32 ha bãi container ở giai đoạn 1 và tổng vốn đầu tư gần 400 triệu USD, Gemalink trở thành hạ tầng chiến lược trong chuỗi logistics toàn cầu của Gemadept.

Gemalink hiện đang là một trong số ít cảng có thể tiếp nhận được tàu container đến 250.000 DTW

Từ khi chính thức đi vào hoạt động, Gemalink ghi nhận tốc độ tăng trưởng sản lượng ở mức 2 con số mỗi năm. Năm 2024, cảng đón 525 chuyến tàu với sản lượng 1,75 triệu TEU; đến nay, chỉ sau 4 năm khai thác, tổng sản lượng đã vượt 6 triệu TEU, gấp 3 lần so với công suất thiết kế ban đầu. Không chỉ có quy mô vượt trội, Gemalink còn được đánh giá cao nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại và mô hình quản lý thông minh, cho phép tự động hóa quy trình bốc xếp, điều phối và giám sát hàng hóa theo thời gian thực. Hệ thống cẩu bờ, cần trục và trang thiết bị tại cảng đều đạt chuẩn quốc tế, giúp tối ưu năng suất, giảm thời gian lưu tàu, đồng thời bảo đảm an toàn và thân thiện với môi trường. Gemalink cũng là điểm đến của các hãng tàu container hàng đầu thế giới như CMA, MSC, ONE, COSCO, OOCL, Evergreen… Việc các hãng tàu lớn chọn Gemalink làm cảng cập thường xuyên đã góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ logistics toàn cầu, đồng thời giảm chi phí trung chuyển, giúp hàng hóa Việt Nam đi thẳng tới các thị trường Mỹ, châu Âu, châu Phi.

Ông Cao Hồng Phong, Phó Tổng Giám đốc Gemalink, cho biết theo quy hoạch mới mà Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng như Bộ Xây dựng đang đề xuất, với việc điều chỉnh mặt bằng bến Cái Mép Hạ sẽ cho phép kéo dài cầu cảng Gemalink thêm khoảng 390 m về hạ lưu nối liền với tuyến bến cảng Cái Mép Hạ. Việc kết nối liền tuyến bến của các bến cảng SSIT - Gemalink - Cái Mép Hạ sẽ tạo thành tuyến bến liền mạch nhau, thuận lợi cho việc phối hợp khai thác, tăng năng lực tiếp nhận tàu và hàng hóa, khai thác tối ưu tuyến bến mặt biển. Khi đó, khu vực Cái Mép - Thị Vải sẽ có lợi thế về chiều dài tuyến bến và cỡ tàu tiếp nhận không quốc gia nào trên thế giới có được.

"Với điều kiện tự nhiên tốt, cũng như nguồn hàng sẵn có chính là cơ sở để khu vực Cái Mép - Thị Vải cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực. Đây cũng chính là lý do Tập đoàn Gemadept và cảng Gemalink có công văn đề xuất được tiếp tục đầu tư vào dự án cảng tổng hợp Cái Mép Hạ, với sự cam kết về nguồn hàng ngay lập tức từ các đối tác" - đại diện Gemalink cho hay.



