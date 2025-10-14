Nâng tầm năng lực tiếp nhận tàu siêu trọng tải tại cảng Cái Mép - Thị Vải

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Nâng tầm năng lực tiếp nhận tàu siêu trọng tải tại cảng Cái Mép - Thị Vải

Bài và ảnh: Ngọc Giang

Với điều kiện tự nhiên tốt, cũng như nguồn hàng sẵn có chính là cơ sở để khu vực Cái Mép - Thị Vải cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực

Nằm trong cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải (TP HCM), cảng quốc tế Gemalink - thành viên của Tập đoàn Gemadept - được xem là một trong những cảng lớn và hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay, sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về quy mô, công nghệ và khả năng kết nối quốc tế. 

Gemalink là cảng nước sâu duy nhất tại Việt Nam và là 1 trong 19 cảng trên thế giới có thể tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT (tương đương 24.000 TEU). Với 800 m cầu bến, 32 ha bãi container ở giai đoạn 1 và tổng vốn đầu tư gần 400 triệu USD, Gemalink trở thành hạ tầng chiến lược trong chuỗi logistics toàn cầu của Gemadept.

Nâng tầm năng lực tiếp nhận tàu siêu trọng tải tại cảng Cái Mép - Thị Vải - Ảnh 1.

Gemalink hiện đang là một trong số ít cảng có thể tiếp nhận được tàu container đến 250.000 DTW

Từ khi chính thức đi vào hoạt động, Gemalink ghi nhận tốc độ tăng trưởng sản lượng ở mức 2 con số mỗi năm. Năm 2024, cảng đón 525 chuyến tàu với sản lượng 1,75 triệu TEU; đến nay, chỉ sau 4 năm khai thác, tổng sản lượng đã vượt 6 triệu TEU, gấp 3 lần so với công suất thiết kế ban đầu. Không chỉ có quy mô vượt trội, Gemalink còn được đánh giá cao nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại và mô hình quản lý thông minh, cho phép tự động hóa quy trình bốc xếp, điều phối và giám sát hàng hóa theo thời gian thực. Hệ thống cẩu bờ, cần trục và trang thiết bị tại cảng đều đạt chuẩn quốc tế, giúp tối ưu năng suất, giảm thời gian lưu tàu, đồng thời bảo đảm an toàn và thân thiện với môi trường. Gemalink cũng là điểm đến của các hãng tàu container hàng đầu thế giới như CMA, MSC, ONE, COSCO, OOCL, Evergreen… Việc các hãng tàu lớn chọn Gemalink làm cảng cập thường xuyên đã góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ logistics toàn cầu, đồng thời giảm chi phí trung chuyển, giúp hàng hóa Việt Nam đi thẳng tới các thị trường Mỹ, châu Âu, châu Phi.

Ông Cao Hồng Phong, Phó Tổng Giám đốc Gemalink, cho biết theo quy hoạch mới mà Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng như Bộ Xây dựng đang đề xuất, với việc điều chỉnh mặt bằng bến Cái Mép Hạ sẽ cho phép kéo dài cầu cảng Gemalink thêm khoảng 390 m về hạ lưu nối liền với tuyến bến cảng Cái Mép Hạ. Việc kết nối liền tuyến bến của các bến cảng SSIT - Gemalink - Cái Mép Hạ sẽ tạo thành tuyến bến liền mạch nhau, thuận lợi cho việc phối hợp khai thác, tăng năng lực tiếp nhận tàu và hàng hóa, khai thác tối ưu tuyến bến mặt biển. Khi đó, khu vực Cái Mép - Thị Vải sẽ có lợi thế về chiều dài tuyến bến và cỡ tàu tiếp nhận không quốc gia nào trên thế giới có được. 

"Với điều kiện tự nhiên tốt, cũng như nguồn hàng sẵn có chính là cơ sở để khu vực Cái Mép - Thị Vải cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực. Đây cũng chính là lý do Tập đoàn Gemadept và cảng Gemalink có công văn đề xuất được tiếp tục đầu tư vào dự án cảng tổng hợp Cái Mép Hạ, với sự cam kết về nguồn hàng ngay lập tức từ các đối tác" - đại diện Gemalink cho hay.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo