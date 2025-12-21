HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Nâng tầm vị thế

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế

Dự kiến hôm nay (21-12), Chính phủ sẽ công bố thành lập Trung tâm tài chính (TTTC) quốc tế Việt Nam tại TP HCM và Đà Nẵng.

Chính phủ cũng vừa ban hành các nghị định về TTTC quốc tế tại Việt Nam. Những bước đi đánh dấu cột mốc quan trọng đối với nền kinh tế khi mô hình này chính thức đi vào hoạt động.

Việc Việt Nam định hướng xây dựng TTTC quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng mang ý nghĩa lịch sử đối với sự phát triển của nền kinh tế và hệ thống tài chính quốc gia, cơ hội nâng tầm vị thế quốc gia. Trên thế giới, có rất nhiều mô hình TTTC quốc tế được xây dựng thành công như New York, London, Thượng Hải, Hồng Kông (Trung Quốc) và đến nay vẫn phát triển mạnh mẽ. Những TTTC này đang giữ vai trò trụ cột trên dòng chảy tài chính quốc tế nhờ liên tục thay đổi để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhất là đang dịch chuyển mạnh sang công nghệ tài chính (fintech), tài sản số và tài chính xanh. Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế quan trọng, vị trí địa lý nằm trên trục giao thông hàng hải và hàng không chiến lược của thế giới, khu vực châu Á - Thái Bình Dương; quy mô GDP đạt khoảng 500 tỉ USD, xếp thứ 33 toàn cầu, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có cường quốc Mỹ, Trung Quốc và Nga…

Ngay sau khi các TTTC đi vào hoạt động chính thức, cần định vị chiến lược theo từng bước, phù hợp với năng lực và bối cảnh thực tế. Trước mắt, mục tiêu ngắn hạn có thể là phục vụ thị trường Đông Nam Á, sau đó từng bước vươn ra toàn cầu. Việt Nam nên ưu tiên phát triển các lĩnh vực có tiềm năng như thị trường vốn, tài chính xanh, ESG, fintech, quản lý tài sản và quỹ đầu tư. Lộ trình được chia thành 3 giai đoạn rõ ràng: Giai đoạn 2026-2030 đặt nền móng, giai đoạn 2031-2035 tăng tốc phát triển và giai đoạn 2036-2045 hướng tới khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Để vận hành TTTC hiệu quả, cần đầu tư hạ tầng số đồng bộ với hạ tầng cơ sở là các hệ thống cao ốc hiện tại ở các siêu đô thị; thu hút sự hiện diện của các định chế tài chính lớn như JP Morgan, Goldman Sachs, các hãng luật và kiểm toán quốc tế. Các chỉ tiêu kinh tế cũng cần được đặt ra rõ ràng, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 25%-30%, thu hút khoảng 30.000 - 50.000 nhân sự chất lượng cao làm việc. TTTC cần ứng dụng công nghệ cao fintech, blockchain, AI trong quản lý và giao dịch. Các giao dịch ngân hàng cần cơ chế thông thoáng hơn trong phạm vi TTTC nhằm tạo sự thuận lợi cho nhà đầu tư. Trong những năm đầu, có thể ưu đãi thuế mức tối đa cho các doanh nghiệp, giảm thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia, nhân sự chất lượng cao để thu hút nguồn nhân lực.

Để vận hành thành công, yếu tố minh bạch và uy tín phải được đặt lên hàng đầu nhằm thu hút dòng vốn quốc tế bền vững. Cần xử lý triệt để vấn đề giải quyết tranh chấp, phải chuyên môn hóa và tăng tốc độ của hệ thống tư pháp nhằm tăng cường niềm tin cho nhà đầu tư cả trong nước và quốc tế.

Việt Nam đang từng bước nâng hạng tín nhiệm quốc gia. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thị trường tài chính trong dài hạn. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo