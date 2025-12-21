Chính phủ cũng vừa ban hành các nghị định về TTTC quốc tế tại Việt Nam. Những bước đi đánh dấu cột mốc quan trọng đối với nền kinh tế khi mô hình này chính thức đi vào hoạt động.

Việc Việt Nam định hướng xây dựng TTTC quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng mang ý nghĩa lịch sử đối với sự phát triển của nền kinh tế và hệ thống tài chính quốc gia, cơ hội nâng tầm vị thế quốc gia. Trên thế giới, có rất nhiều mô hình TTTC quốc tế được xây dựng thành công như New York, London, Thượng Hải, Hồng Kông (Trung Quốc) và đến nay vẫn phát triển mạnh mẽ. Những TTTC này đang giữ vai trò trụ cột trên dòng chảy tài chính quốc tế nhờ liên tục thay đổi để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhất là đang dịch chuyển mạnh sang công nghệ tài chính (fintech), tài sản số và tài chính xanh. Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế quan trọng, vị trí địa lý nằm trên trục giao thông hàng hải và hàng không chiến lược của thế giới, khu vực châu Á - Thái Bình Dương; quy mô GDP đạt khoảng 500 tỉ USD, xếp thứ 33 toàn cầu, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có cường quốc Mỹ, Trung Quốc và Nga…

Ngay sau khi các TTTC đi vào hoạt động chính thức, cần định vị chiến lược theo từng bước, phù hợp với năng lực và bối cảnh thực tế. Trước mắt, mục tiêu ngắn hạn có thể là phục vụ thị trường Đông Nam Á, sau đó từng bước vươn ra toàn cầu. Việt Nam nên ưu tiên phát triển các lĩnh vực có tiềm năng như thị trường vốn, tài chính xanh, ESG, fintech, quản lý tài sản và quỹ đầu tư. Lộ trình được chia thành 3 giai đoạn rõ ràng: Giai đoạn 2026-2030 đặt nền móng, giai đoạn 2031-2035 tăng tốc phát triển và giai đoạn 2036-2045 hướng tới khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Để vận hành TTTC hiệu quả, cần đầu tư hạ tầng số đồng bộ với hạ tầng cơ sở là các hệ thống cao ốc hiện tại ở các siêu đô thị; thu hút sự hiện diện của các định chế tài chính lớn như JP Morgan, Goldman Sachs, các hãng luật và kiểm toán quốc tế. Các chỉ tiêu kinh tế cũng cần được đặt ra rõ ràng, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 25%-30%, thu hút khoảng 30.000 - 50.000 nhân sự chất lượng cao làm việc. TTTC cần ứng dụng công nghệ cao fintech, blockchain, AI trong quản lý và giao dịch. Các giao dịch ngân hàng cần cơ chế thông thoáng hơn trong phạm vi TTTC nhằm tạo sự thuận lợi cho nhà đầu tư. Trong những năm đầu, có thể ưu đãi thuế mức tối đa cho các doanh nghiệp, giảm thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia, nhân sự chất lượng cao để thu hút nguồn nhân lực.

Để vận hành thành công, yếu tố minh bạch và uy tín phải được đặt lên hàng đầu nhằm thu hút dòng vốn quốc tế bền vững. Cần xử lý triệt để vấn đề giải quyết tranh chấp, phải chuyên môn hóa và tăng tốc độ của hệ thống tư pháp nhằm tăng cường niềm tin cho nhà đầu tư cả trong nước và quốc tế.

Việt Nam đang từng bước nâng hạng tín nhiệm quốc gia. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thị trường tài chính trong dài hạn.