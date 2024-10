Nâng tầm y học Việt

Bệnh nhân từ nước ngoài, trong đó có nhiều quốc gia phát triển, đến Việt Nam khám chữa bệnh ngày càng đông. Một trong những địa chỉ mà họ tìm đến là Bệnh viện S.I.S Cần Thơ. Mới đây, một bác sĩ người Pháp đến Việt Nam du lịch thì bất ngờ bị đột quỵ. Trong lúc nguy cấp nơi đất khách, ông được Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ (S.I.S Cần Thơ) tận tình cứu chữa.



Tiếng lành đồn xa

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người do tắc động mạch não giữa bên phải. Các bác sĩ đã cấp cứu, can thiệp kịp thời, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Sau khi sức khỏe phục hồi và được xuất viện, ông cảm kích: "Ngay cả tại Pháp, không phải ở đâu cũng làm được như S.I.S Cần Thơ. Tôi thật sự may mắn".

Một trường hợp khác, ông W.S - 56 tuổi, thuyền trưởng người Indonesia - trong lúc đang làm việc tại Việt Nam thì bị đột quỵ. Ông được đưa đến S.I.S Cần Thơ trong tình trạng hôn mê sâu, mất nhận thức, yếu liệt tay chân hoàn toàn.

Các bác sĩ xác định ông W.S bị xuất huyết não rất nặng, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao. Dù ông không có người thân bên cạnh, tiền bạc cũng không song bệnh viện quyết tâm cứu chữa bệnh nhân bằng mọi giá.

Sau hơn 3 tháng điều trị, ông W.S đã phục hồi tốt, được xuất viện trở về Indonesia. "Tôi như được sinh ra lần thứ hai. Lúc thập tử nhất sinh, dù không có người thân bên cạnh nhưng tôi được đối xử rất tử tế" - ông xúc động.

Trong khi đó, bà Song Poh H. (68 tuổi, quốc tịch Malaysia) vốn có triệu chứng đau đầu, ù tai. Tại Malaysia, bác sĩ nghi ngờ tình trạng của bà là đột quỵ và yêu cầu nhập viện gấp.

Vì gia đình có nhiều năm làm việc tại Việt Nam, biết được Bệnh viện S.I.S Cần Thơ nên vợ chồng bà H. quyết định qua Việt Nam chữa trị. Các bác sĩ S.I.S Cần Thơ đã can thiệp thành công, xóa sổ túi phình lớn trong não bệnh nhân...

Thời gian qua, S.I.S Cần Thơ đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân là người nước ngoài đến điều trị, khám sức khỏe chuyên sâu. Dù gặp vài khó khăn trong vấn đề pháp lý, ngôn ngữ, bệnh nhân không có người thân đi cùng..., song với sứ mệnh của ngành y cũng như khả năng kết nối quốc tế, các bác sĩ S.I.S Cần Thơ đã cố gắng hết sức để cứu chữa cho người bệnh.

Bệnh nhân là người nước ngoài, Việt Kiều đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ chữa bệnh ngày càng đông

Củng cố niềm tin

Trước đây, nhiều người ở Việt Nam phải lặn lội sang nước ngoài để điều trị bệnh, vừa tốn kém vừa chưa biết được sẽ hồi phục ra sao. Nhưng hiện tại, y học nước nhà đã phát triển với trình độ chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ, máy móc tiệm cận quốc tế.

Theo các chuyên gia, hiện tại và trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến thu hút người nước ngoài tới du lịch kết hợp khám sức khỏe chuyên sâu, điều trị bệnh. Nhiều Việt kiều cũng đang và sẽ về nước khám chữa bệnh.

Từ Mỹ sang Việt Nam công tác cách đây không lâu, ông Thomas Forsberg SR., Phó Chủ tịch Hội Chữa lành trái tim Việt Nam, đã đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ kiểm tra sức khỏe chuyên sâu. Ông được chụp kiểm tra toàn thân bằng máy cộng hưởng từ, không có bất kỳ xâm lấn nào vào cơ thể. "Vài người bạn tôi cũng đến S.I.S Cần Thơ điều trị và đã khỏi bệnh. Khi đến đây, tôi thấy bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị, máy móc hiện đại…" - ông nhận xét.

Thời gian qua, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ không ngừng nâng cấp, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Gần đây, bệnh viện đầu tư máy CT-Photon - thế hệ máy CT hiện đại nhất thế giới hiện nay, có thể phát hiện sớm, nhanh và chính xác bệnh lý động mạch vành (tim), một trong những nguyên nhân chính gây đột tử - đột quỵ.

TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, nhấn mạnh: "Đây là những minh chứng về việc ngành y tế Việt Nam đã và đang phát triển khá mạnh, tạo được sự kết nối và niềm tin cho bệnh nhân nước ngoài khi khám chữa bệnh tại nước ta".

Những con số ấn tượng Trong hơn 5 năm hoạt động, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ đã tiếp nhận và điều trị hàng trăm bệnh nhân là người nước ngoài. Trong 9 tháng đầu năm 2024, số lượng bệnh nhân người nước ngoài đến S.I.S Cần Thơ điều trị tăng nhanh với gần 100 bệnh nhân và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.