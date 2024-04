"Nàng thơ tuyết" Trâm Anh với vai điện ảnh đầu tiên!

Được biết đến từ vai trò người mẫu nhưng Trâm Anh đã tham gia nhiều phim. Trong đó, cô đóng các phim dài tập là chủ yếu. Đây là lần đầu tiên, Trâm Anh đóng phim điện ảnh. Vì thế, dù bị thương chân nhưng cô vẫn không bỏ lỡ buổi quảng bá phim.

"Vai diễn tuy không quá lớn nhưng đó là một một bước ngoặt mới trong hành trình làm nghề của tôi. Và hơn hết, tôi được đồng hành cùng các anh chị em diễn viên của phim "Cái giá của hạnh phúc" trong mọi khoảnh khắc" - Trâm Anh thổ lộ.

Vẻ đẹp của "nàng thơ tuyết" Trâm Anh

Trâm Anh đã từng đóng nhiều phim dài tập trước đó

Đây là vai điện ảnh đầu tay của cô

Trâm Anh tham gia "Tiểu tam không có lỗi?"

Trâm Anh đã từng tham gia phim "Cây táo nở hoa" với vai "tiểu tam", nhận được nhiều phản hồi từ khán giả. Cô đảm nhận vai chính trong phim dài 8 tập của đạo diễn Victor Vũ tên "Trại hoa đỏ"… Dự án mới nhất mà Trâm Anh tham gia là "Tiểu tam không có lỗi?" vừa khai máy gần đây.

Trong phim "Cái giá của hạnh phúc" do Nguyễn Ngọc Lâm đạo diễn, Trâm Anh vào vai Trúc Linh, thông tin cụ thể chưa được công bố.

Ngoài sự nghiệp diễn viên, Trâm Anh còn tham gia các hoạt động thời trang như dự án "The New Generation Of Models" (viết tắt: NGM) của Xuân Lan. Đây là dự án thời trang lớn mà siêu mẫu này đã phối hợp cùng các đơn vị tên tuổi về chụp ảnh, quay phim thực hiện.

Trâm Anh mặc thiết kế thuộc bộ sưu tập "Rainbow Snow" của Nhà thiết kế Tommy Tường Lê. Trang phục lấy ý tưởng từ vẻ đẹp của những bông tuyết và thực hiện những loạt ảnh, thước phim dưới thời tiết -8 độ C. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng bằng kỹ năng vốn có, Trâm Anh đã chinh phục được thử thách này.

Dự án NGM cũng đã có buổi triển lãm cùng tên tại TP HCM. Trâm Anh được ưu ái gọi là "nàng thơ tuyết" trong dự án.

"Trình diễn trên tuyết, chụp hình trên tuyết trong thời tiết khắc nghiệt là một thử thách rất lớn đối với tôi và cả ê-kíp, mọi người đều phải tranh thủ và tận dụng tối đa thời gian để thực hiện các sản phẩm trong dự án. Đây là một hành trình tuyệt vời trong năm 2024 đối với tôi" - Trâm Anh tâm sự.

Trâm Anh trong thiết kế thuộc bộ sưu tập "Rainbow Snow"