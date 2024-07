NASA chụp được các ký tự lạ trên bầu trời Trái Đất

Sứ mệnh đo mật độ và nhiệt độ trong tầng nhiệt và tầng điện ly Trái Đất mang tên GOLD của NASA đã vô tình phát hiện những ký tự bí ẩn mà họ mô tả là hiện ra "vào những thời điểm không ngờ tới, ở một số địa điểm đáng ngạc nhiên".

Tuy vậy, đó không phải là thông điệp của người ngoài hành tinh.

Các dải plasma được tạo ra trong bầu khí quyển của Trái Đất - Ảnh: NASA

Tầng điện ly là tầng trên cùng của bầu khí quyển Trái Đất, trở nên tích điện vào ban ngày khi ánh sáng Mặt Trời chiếu vào. Điều này tạo ra các dải plasma chứa hạt tích điện, chịu ảnh hưởng sâu hơn nữa bởi từ trường Trái Đất.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các đỉnh plasma hợp nhất có thể tạo thành hình chữ X sau các cơn bão Mặt Trời và các vụ phun trào plasma lớn.

Tuy vậy, dữ liệu trong nghiên cứu mới, dẫn đầu bởi nhà vật lý tầng điện ly Fazlul Laskar từ Đại học Colorado (Mỹ), cho thấy chúng cũng có thể hình thành trong cả "thời kỳ yên tĩnh", tức khi các điều kiện địa từ trở lên bình ổn, tĩnh lặng hơn.

Điều này có nghĩa là tồn tại các yếu tố khác góp phần khắc họa những hình dạng kỳ bí này lên bầu trời - thường mang hình chữ X hoặc chữ C.

Trong đó, những cơn bão plasma chữ C hình thành khá gần nhau – cách nhau chỉ 634 km - chỉ ra rằng có nhiều yếu tố cục bộ hơn liên quan, có thể là gió đứt, lốc xoáy hoặc thứ gì khác.

Hiện tại, mới chỉ có 2 chữ C bí ẩn được NASA ghi nhận.

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học The Journal of Geophysical Research: Space Physics, vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định bản chất của các ký tự X, C bí ẩn này.

Mặc dù vậy, chúng về cơ bản là bong bóng plasma.

Plasma trong tầng điện ly rất cần thiết để sóng vô tuyến có thể truyền đi những khoảng cách xa. Vì vậy, những khám phá trong lĩnh vực này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của vô tuyến và GPS, cải thiện cơ sở hạ tầng viễn thông cho Trái Đất cũng như các phương án dự báo thời tiết không gian.