NASA chụp được "dấu ấn sự sống ngoài Trái Đất" 3 thập kỷ trước mà không hay

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Al Emran, từ Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực (JPL) của NASA tuyên bố rằng họ đã phát hiện ra dấu hiệu của amoniac (NH₃) trên "mặt trăng sự sống" Europa của Sao Mộc.

Đây là một phát hiện chấn động, "mảnh ghép" còn thiếu của bức tranh về một thế giới ngoài hành tinh có sự sống.

Dấu hiệu của amoniac, một dấu hiệu quan trọng gợi ý về sự sống, đã được tàu vũ trụ Galileo chụp lại từ hàng thập kỷ trước - Ảnh: NASA

Europa là một trong 4 mặt trăng lớn nhất - gọi là nhóm mặt trăng Galileo - của Sao Mộc, được nhà bác học Galileo Galilei phát hiện từ đầu thế kỷ XVII, cùng với Io, Ganymede, và Callisto.

Tên của ông cũng được NASA đặt cho sứ mệnh quỹ đạo đầu tiên dành riêng cho Sao Mộc - tàu Galileo - được phóng vào năm 1989 và hoạt động trên quỹ đạo Sao Mộc những năm 1995-2003.

Galileo và "thế hệ tiếp nối" Juno không chỉ đem về rất nhiều dữ liệu đáng ngạc nhiên về Sao Mộc, mà còn về 4 mặt trăng Galileo.

Các thông tin này bao gồm bằng chứng gần như chắc chắn về một đại dương ngầm bên dưới vỏ băng của Europa, nơi các nhà khoa học tin rằng có thể sở hữu sự sống.

Năm 2024, NASA đã phóng thêm một tàu vũ trụ mang tên Europa Clipper dành riêng cho mặt trăng này. Nó vẫn đang trên hành trình, mang theo niềm hy vọng tìm thấy manh mối về sự sống đại dương ở Europa.

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học The Planetary Science Journal, sự tồn tại của amoniac trên lớp vỏ băng giá của Europa cho thấy NASA sẽ không hoài công, theo hai cách.

Đầu tiên, amoniac hoạt động như một chất chống đông. Sự hiện diện dồi dào của chất này có thể làm giảm điểm đóng băng của nước lỏng lên đến 100 K (-173,15 độ C), nhờ đó giúp đại dương bên dưới vỏ băng vẫn giữ được trạng thái lỏng dù có lạnh giá.

Amoniac chứa nitơ, thứ đã được dự đoán trước đó, nhưng chưa từng được xác định trước đây. Nitơ là "xương sống" để tạo nên các phân tử sinh học, một "dấu ấn sự sống" quan trọng trong khoa học hành tinh.

Thú vị hơn, phát hiện đột phá về amoniac đến từ việc rà soát lại "di sản" hàng thập kỷ trước của tàu Galileo. Điều này cho thấy với các công nghệ hiện đại, chúng ta có thể khai quật thêm nhiều "kho báu" từ dữ liệu quan sát thiên văn của các hệ thống đã ngừng hoạt động.