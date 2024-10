Đêm concert chương trình truyền hình "Anh trai say hi" đã lên kế hoạch trước đó sẽ diễn ra ngày 19-10. Tối ngày 11-10, đại diện quản lý của Negav đã thông cáo trên Fanpage chính thức về việc nam rapper này chủ động rút khỏi concert sau ồn ào cá nhân.



Negav trong chương trình "Anh trai say hi"

Anh gặp phải sự cố vạ miệng

"Chúng tôi kính mong quý khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ đêm concert 2 cùng với các "anh trai" để đêm diễn thật bùng nổ, đền đáp xứng đáng với sự yêu thương của khán giả đã dành cho chương trình trong suốt thời gian vừa qua" - thông cáo có đoạn viết.

Rapper Negav gặp sự cố vạ miệng tại concert "Anh trai say hi" tại TP HCM vào cuối tháng 9. Trước 20.000 khán giả, sau khi trình diễn nhiệt tình tiết mục "Tình đầu quá chén" cùng các anh trai khác, Negav hét to: "Mẹ có thấy con đúng khi nghỉ học chưa?".

Ngay sau đó, câu nói trở thành chủ đề bàn tán, tranh cãi trái chiều trên không gian mạng. Nhiều ý kiến "ném đá" cho rằng câu nói trên ám chỉ việc nghỉ học là đúng, không phù hợp nói tại chốn công cộng, nhiều người hâm mộ của Negav có thể học theo và suy nghĩ sai lệch. Một số bênh vực cho rằng Negav chỉ vạ miệng, công chúng nên lượng thứ, đừng quá khắt khe.

Trước những tranh cãi Negav đã lên tiếng xin lỗi, giải thích rằng đó là câu nói tâm sự với mẹ của mình theo cách hay nói thường ngày. Hôm concert, mẹ anh cũng đến xem nên rapper đã hỏi như thế khi quá hưng phấn trước sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả cho tiết mục. Anh không có ý cổ vũ khán giả nghỉ học hay tự hào vì điều đó.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó, cộng đồng mạng đã tìm thấy một số bài viết từ tài khoản được cho là Negav khi làm quản trị nhóm riêng tư trên Facebook từ năm 2020. Họ chia sẻ lại cùng nhận định các bài đăng này câu đùa phản cảm, thô tục.

Trước những ồn ào tăng cao, hình ảnh quảng cáo của nam rapper bị gỡ khỏi Fanpage của một số nhãn hàng từng hợp tác. Negav xin lỗi một lần nữa nhưng cũng tiếp tục nhận ý kiến trái chiều.

Việc Negav chủ động rời concert sau những ồn ào của mình cho thấy đội ngũ quản lý của nam rapper có quyết định đúng. Trước tình hình lùm xùm, việc tránh khỏi ảnh hưởng cho chương trình là cần thiết và cũng cần một thời gian ở ẩn để lắng dịu sự tức giận từ một số bộ phận công chúng.

Đồng thời, đây cũng là bài học không nhỏ từ những người nổi tiếng, những thần tượng sở hữu lượng người hâm mộ trẻ tuổi. Trong thời điểm công nghệ phát triển mạnh, mạng xã hội tác động không nhỏ vào đời sống, mọi hành động, cách cư xử đều cần chín chắn, làm gương. Không chỉ ở làng giải trí Việt, tại Trung Quốc, Hàn Quốc hay các nền giải trí khác, người nổi tiếng thận trọng lời nói, từng dòng chia sẻ chốn công cộng đã trở thành chuẩn mực.

Negav tên thật là Đặng Thành An. Năm 2018, anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi gia nhập đội "Tổ Quạ". Một số bài hát của Negav thể hiện: "Ngủ một mình", "Chăm sóc em", "Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội"… Anh được khán giả trẻ yêu thích khi tham gia các chương trình: "Hành trình rực rỡ", "Anh trai say hi"…