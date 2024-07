Rapper Negav: "Trở thành đội trưởng là điều quá tầm kiểm soát của mình"

Nhóm của rapper Negav trong Anh trai say Hi

Rapper Negav đang là cái tên khiến nhiều khán giả tò mò khi nhận được vai trò đội trưởng trong vòng livestage sắp tới trong chương trình Anh trai say hi. Bởi nhiều khán giả đã ấn tượng với sự vui vẻ, nhiều năng lượng của Negav trên nền tảng mạng xã hội, cũng như trong các chương trình truyền hình thực tế, ít khi nào nam rapper thể hiện "nội tâm sâu sắc" trước đám đông.



Trước trọng trách đội trưởng thường được những người anh lớn như Isaac, Song Luân, Anh Tú… đảm nhận thì Negav sẽ mang đến điều gì? Đội Negav gồm 2 nhóm nhỏ: Nhóm đầu tiên gồm Negav, Công Dương, Quang Hùng MasterD và Nicky sẽ trình diễn bài Catch me if you can (tác giả Coldie) - chủ đề mở.

Nhóm còn lại gồm Rhyder, Dương Domic và Pháp Kiều sẽ trình diễn ở lượt sau. Trong tuần trước, đội NEGAV đã rơi vào thế chật vật trong phiên đấu giá, không đấu giá được bài hát yêu thích trong lượt đấu giá đầu tiên.

Sở hữu đội mạnh với rất nhiều nhân tố giỏi sáng tác, khán giả nóng lòng trông đợi đội Negav sẽ "biến hóa" như thế nào với 2 bài Catch me if you can và Hào quang. Nam rapper tâm sự: "Trước đến nay mình thấy bản thân chỉ ở mức "đạt" trong lĩnh vực âm nhạc. Còn sáng tạo chỉ ở mức độ tương đối, nên lúc nhận những lời nhắn động viên từ khán giả mình thực sự rất biết ơn và yêu thương mọi người".

Với vị trí đội trưởng trong vòng live stage 2 thực sự khiến Nam rapper này bất ngờ và quá tầm kiểm soát. Nhưng, mục tiêu của anh đến với chương trình là khiến khán giả bất ngờ vì những bài nhạc hay nhất.

Rapper Negav là rapper có sức ảnh hưởng hiện nay

Tham gia vào Anh trai say hi, Negav cũng thể hiện thế mạnh của mình về khả năng sáng tác, viết rap và góp ý tưởng vào những bản phối, hầu như các phần trình diễn của nhóm Negav đều đạt được hiệu quả về độ viral, gây ấn tượng với khán giả. Trong vai trò đội trưởng lần này, Negav cũng tập trung cùng cả team làm nên những điều bất ngờ đến cho khán giả.

Nam rapper tuy chưa có nhiều kinh nghiệm về việc làm đội trưởng nhưng đã học hỏi rất nhanh những đàn anh của mình để có "phác hoạ" về dream team trong live stage 2, những nhân tố Negav liệt kê đều là những người có những khả năng đa dạng hoặc chuyên biệt về mảng mà họ mạnh nhất, nhưng đều có khả năng sáng tác và hiểu về bản phối nhạc.

Negav cũng có nhiều sản phẩm được yêu thích

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Anh được biết đến khi trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ đội rap GERDNANG cùng với HIEUTHUHAI, HURRYKNG, REX và MANBO.

Tên tuổi của Negav còn được khán giả nhớ đến nhiều hơn khi ra mắt hàng loạt các sản phẩm hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Một số sản phẩm kết hợp nổi bật của Negav trong thời gian gần đây phải kể đến Ngủ Một Mình (HIEUTHUHAI), Dừng Yêu (Myra Trần), Hương (Văn Mai Hương) hay Em Sẽ Báo Công An (Hoàng Duyên).