Negav vẫn bị từ chối

Thương hiệu tổ chức sự kiện có Negav: xin lỗi khán giả sau phản ứng dữ dội!

Trước những phản ứng gay gắt của khán giả, một thương hiệu tổ chức sự kiện có Negav tham dự tại một trung tâm thương mại đã phải gởi thư xin lỗi vào tối 17-8.

Trước đó, thương hiệu này đã công bố khách mời đặc biệt là nam ca sĩ, rapper Negav cho một chiến dịch quảng bá diễn ra vào ngày 10-8. Ngay khi thông tin được đăng tải, nhiều tranh cãi đã nổ ra khắp mạng xã hội.

Cư dân mạng đã chỉ trích, thậm chí kêu gọi tẩy chay nhãn hàng vì quyết định mời Negav làm khách mời đặc biệt. Ngay sau đó, nhãn hàng đã phải xóa bài đăng trên mạng xã hội, nhưng các bài viết lên án, chỉ trích vẫn không hề hạ nhiệt.

Trong thư xin lỗi gởi khán giả, thương hiệu này bày tỏ: "D. thành thật xin lỗi vì việc lựa chọn khách mời tại sự kiện vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và chưa phù hợp với mong đợi của cộng đồng. Chúng tôi xin xác nhận: hiện tại, D. chưa có kế hoạch lựa chọn bất kỳ gương mặt đại diện chính thức nào cho nhãn hàng. D. luôn tôn trọng nỗ lực thay đổi và hoàn thiện của mỗi cá nhân.

Tuy nhiên, là thương hiệu đồng hành và tôn vinh phụ nữ, chúng tôi luôn đặt sự an toàn tinh thần và giá trị của phụ nữ lên ưu tiên hàng đầu. D. cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc và đã tiến hành rà soát quy trình lựa chọn nghệ sĩ khách mời để đảm bảo mang đến những chương trình phù hợp, giữ trọn niềm tin của phụ nữ Việt".

Negav: Ngôi sao mạng xã hội gây sốc với phát ngôn “chấn động” và quyết định nghỉ học!

Mời Negav, cư dân mạng dậy sóng

Negav (tên thật Đặng Thành An, sinh năm 2001) là thành viên tổ đội GERDNANG cùng với HIEUTHUHAI, HurryKng. Từ khi tham gia Anh trai say hi mùa 1 và nhiều chương trình truyền hình thực tế khác, Negav là cái tên nổi bật.

Thậm chí, Negav nhanh chóng trở thành ngôi sao thần tượng của nhiều khán giả trẻ. Tuy nhiên, trong live concert Anh trai say hi, Negav trở thành cái tên "sáng nhất mạng xã hội" với phát biểu: "Mẹ thấy quyết định nghỉ học của con là chính xác chưa?".

Anh bị chỉ trích vì hành động thiếu suy nghĩ, có thể tạo ra những tác động tiêu cực đến giới trẻ, đặc biệt là những người hâm mộ đang ngồi trên ghế nhà trường.

Không lâu sau đó, Negav tiếp tục bị phanh phui quá khứ thường chia sẻ những nội dung "nhạy cảm", bình luận khiếm nhã tục tĩu. Điều này trái ngược hẳn với hình tượng trong sáng, đáng yêu mà Negav xây dựng. Trước làn sóng tẩy chay dữ dội của công chúng, nhiều nhãn hàng hợp tác với Negav đã gỡ hình ảnh anh khỏi các chiến dịch truyền thông.

Negav mong được trở lại

Trước sự chỉ trích của khán giả. Negav cũng lên tiếng xin lỗi "Negav nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng tới ba mẹ, gia đình, những người anh em, các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình.

Đây cũng là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Negav xin được gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều".

Tuy nhiên, dường như Negav vẫn gặp phải sự phản ứng của khán giả mỗi khi xuất hiện. Dù đã trở lại live concert của Anh trai say hi nhưng cái tên Negav vẫn chưa lấy được thiện cảm của khán giả.

Việc Negav quyết định trở lại mùa 2 của Anh trai say hi cũng tạo nên những tranh cãi trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng Negav mong được "tẩy trắng" để trở lại từ đòn bẩy Anh trai say hi mùa 2 nhưng cũng ý kiến cho rằng Negav đang tính sau bài khi quyết định tham gia lại chương trình này.

Dù vậy, không ít khán giả cũng mong Negav trở lại và theo dõi biểu hiện của anh từ chương trình rất hot này.