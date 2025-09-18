HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Neko Lê "đánh úp" fan

Thùy Trang

(NLĐO)- Neko Lê tất bật năm 2025, đánh úp fan với MV "Si" ngay sau chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Neko Lê ấn tượng với "Si" 

Neko Lê "đánh úp" fan - Ảnh 1.

Tạo hình ấn tượng của Neko Lê

Tối 17-9, Neko Lê chính thức cho ra mắt MV Si. Cú bắt tay với đạo diễn Kiên Ứng ngay sau khi kết thúc đêm concert cuối cùng của Anh trai vượt ngàn chông gai cho thấy sự chăm chỉ, hoạt động không ngừng nghỉ của nam nghệ sĩ.

Bài hát theo dòng nhạc pop dance đo ni đóng giày để phù hợp với chất giọng trầm ấm đặc trưng của Neko Lê. Ngoài ra, phần rap điểm nhấn cũng được đích thân Neko Lê viết và chỉnh sửa cho phù hợp với typebeat. Đặc biệt anh chỉ sử dụng 2 màu trắng đen trong xuyên suốt MV.

Đồng hành với Neko Lê lần này là anh tài Kiên Ứng. Từ một người chỉ đứng sau loạt MV đình đám của nhà SpaceSpeakers, sau Anh trai vượt ngàn chông gai, khán giả đã thấy được sự đa tài của Kiên Ứng. 

Đây cũng là lý do Neko Lê muốn mời người đồng nghiệp tham gia dự án lần này. "Cùng là đạo diễn, tôi nhìn được chất riêng của Kiên Ứng và mong muốn được hợp tác. Người em này đã không làm tôi thất vọng khi mọi thứ đều chỉn chu, chuyên nghiệp và cả hai rất hiểu ý nhau khi bắt tay làm "Si".

Một Neko Lê cực kỳ chăm chỉ 

Neko Lê "đánh úp" fan - Ảnh 2.

Neko Lê thực sự đa tài

Từ sau khi ra mắt MV đầu tay Cứ để anh, Neko Lê chăm chỉ với Liều thuốc cho chúng ta và bây giờ là Si. Đây là minh chứng cho việc nghiêm túc trên con đường âm nhạc của nam đạo diễn. Với Si, anh muốn cho khán giả thấy một hình ảnh khác hơn, một sự biến hóa không ngừng của người nghệ sĩ.

"Tôi mong hình ảnh Neko Lê phiên bản tóc dài sẽ khiến mọi người yêu thích. Ngoài ra, âm nhạc cũng là điều tôi chú trọng. Đến thời điểm hiện tại, tôi tin tôi đã lựa chọn được màu sắc âm nhạc phù hợp và biết bản thân sẽ làm được gì khi nghe một typebeat. Tôi luôn cố gắng chỉn chu nhất có thể trước khi đưa "đứa con tinh thần" đến với công chúng, tôi mong mọi người sẽ yêu thương đón nhận", Neko Lê nói thêm.

Neko Lê có lượng fan ổn định  

Neko Lê "đánh úp" fan - Ảnh 3.

Dù mới trở lại không lâu nhưng mọi hoạt động của Neko Lê đều trở nên ấn tượng với sự ủng hộ của fan

Mới đây, Neko Lê đã có buổi fan meeting ấm cúng với khán giả thủ đô. Ngay khi công bố và mở bán, lượng vé fan meeting của Neko Lê đã "sold out" (hết vé). Điều đó phần nào khẳng định vị trí hiện tại của Neko Lê ở thị trường nhạc Việt.

Chưa đầy 2/3 hành trình của 2025, Neko Lê đã có những thành tựu đáng tự hào. Anh vừa kết thúc hành trình Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với 2 đêm Encore tại TP HCM (06-07/09). Neko Lê còn để lại dấu ấn thú vị khi tham gia show thực tế Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế cùng 2 con gái, và Chiến Sĩ Quả Cảm. 

Trong cùng một thời điểm, khán giả được thấy những hình ảnh khác biệt của Neko Lê, càng cho thấy khả năng thích nghi, biến hóa khôn lường của nam nghệ sĩ.

Tin liên quan

Neko Lê trổ tài rap nhanh như gió

Neko Lê trổ tài rap nhanh như gió

(NLĐO)- Anh tài Neko Lê trở lại đường đua âm nhạc, tiết lộ lý do chỉ bắt tay duy nhất anh tài Tăng Phúc trong dự án mới.

Neko Lê rapper Neko Lê Đạo diễn Neko Lê Neko Lê với Si
