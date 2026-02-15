Nem chua tăng giá vù vù vẫn "cháy hàng" ngày cận Tết

Nem chua - món ăn đặc sản trứ danh của Thanh Hóa từ lâu không thể thiếu trong mâm cổ ngày Tết, chính vì thế, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về hàng trăm cơ sở sản xuất nem chua lại tất bật lo hàng cho Tết.

Món nem chua - đặc sản trứ danh xứ Thanh "cháy hàng" ngày cận Tết

Theo ghi nhận, để chuẩn bị cho vụ cao điểm, các cơ sở nem chua đã nhận đặt hàng từ rất sớm, tăng công suất lên gấp 3 lần ngày thường. Thế nhưng, hầu hết các cơ sở uy tín, có thương hiệu trên thị trường đều trong tình trạng "cháy hàng".

Anh Nguyễn Đức Thọ, chủ cơ sở nem Vị Thanh có tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong dịp Tết cơ sở của anh (từ ngày 20 đến 29 tháng Chạp), cơ sở của anh cung cấp ra thị trường khoảng 5.000-6.000 chiếc nem, giá bán tăng hơn ngày thường 1.000 đồng/cái. Do lượng khách đặt quá đông, đến ngày 23 tháng Chạp, cơ sở đã ngừng nhận đơn, để nhân công tập trung gói nem trả hàng cho kịp Tết"- anh Thọ cho hay.

Các cơ sở nem chua ở Thanh Hóa hoạt động hết công suất vẫn không đủ hàng bán Tết

Cũng theo anh Thọ, do cận Tết giá cả các thực phẩm leo thang, giá thuê nhân công cũng tăng nên giá thành bán ra cũng cao hơn so với ngày thường. "Bình thường cơ sở chúng tôi có khoảng 15 lao động làm việc, ngày Tết tăng lên gấp đôi. Dù giá gói 1 cái nem lên tới 1.000 đồng, có khi còn cao hơn, thế nhưng lao động để làm việc nhanh, thành thục rất khan hiếm nên cơ sở không dám nhận thêm đơn, sợ không kịp trả hàng cho khách"- anh Thọ thông tin thêm.

Ngoài cơ sở nem Vị Thanh, một số cơ sở sản xuất nem có tiếng khác ở Thanh Hóa như: nem chua Bà Lan, Sinh Tuyến, Hoa Thông, Thắng Tuyến... cũng ngừng nhận đơn trước Tết khoảng 1 tuần để tập trung trả đơn cho khách.

Nhân công gói nem tại cơ sở nem Vị Thanh

"Cơ sở chúng tôi ngừng nhận đơn từ hôm 20 tháng Chạp, sớm hơn mọi năm do lượng khách đặt hàng tăng cao. So với ngày thường cơ sở bán tăng hơn 1.000 đồng so với ngày thường"- anh Hoàng Hiệp, cơ sở nem Bà Lan cho hay.

"Những năm gần đây, nem chua không chỉ tập trung bán trong tỉnh mà khách ở các tỉnh, TP trong cả nước đặt rất nhiều. Có nhiều khách từ Phú Thọ, Thái Nguyên... đặt hàng từ rất sớm, với số lượng lớn. Để đảm bảo thương hiệu, uy tín chúng tôi chỉ nhận đơn phù hợp với nhân lực hiện có, không chạy theo giá cả thị trường để ảnh hưởng tới chất lượng, thương hiệu"- một cơ sở nem ở phường Hạc Thành cho hay.

Cơ sở nem Vị Thanh đã phải ngừng nhận đơn từ 23 tháng Chạp để tập trung trả hàng cho khách

Khảo sát cho thấy, giá một chiếc nem thông dụng ngày thường có giá khoảng 5.000-6.000 đồng/chiếc thì ngày Tết tăng lên 7.000-8.000 đồng/chiếc. Cá biệt, có 1 số cửa hàng tăng giá gấp đôi vận không có hàng bán Tết.

Ngoài nem chua thông thường, các cơ sở sản xuất nem ở Thanh Hóa còn làm nem vuông, nem dài, nem thính... với kích cỡ khác nhau, tùy theo sở thích của khách hàng. Hầu hết các mặt hàng đều tăng giá.

Lý giải về việc tăng giá thành, các cơ sở sản xuất nem đều cho biết do giá nhân công tăng cao, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh là yếu tố chính. Ngày Tết, thịt heo (nguyên liệu chính) tăng cao, lá chuối (một nguyên liệu không thể thiếu) cũng tăng cao, thậm chí khan hiếm cũng khiến giá đội lên đáng kể.

Đã từ lâu, nem chua luôn là món ăn được ưa chuộng ngày Tết

Mặc dù giá cả tăng cao, nhưng sức mua vẫn không hề giảm, thậm chí, có nhiều khách ở xa đặt hàng những ngày cận Tết đều phải ngậm ngùi vì không thể mua được sản phẩm ưng ý.

Nem chua là đặc sản truyền thống nổi tiếng, đặc biệt trứ danh tại Thanh Hóa, được làm từ thịt heo xay, bì thái chỉ, ủ lên men tự nhiên với thính gạo, tỏi, ớt và lá đinh lăng. Món ăn có vị chua thanh, giòn sần sật, cay nồng, thường dùng làm quà biếu hoặc thưởng thức với bia. Từ lâu, nem chua Thanh Hóa được người tiêu dùng khắp cả nước yêu thích bởi hương vị thơm ngon đặc trưng không nơi nào có được.



