HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nem chua tăng giá vù vù vẫn "cháy hàng" ngày cận Tết

Bài-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Dù giá tăng cao, thậm chí gấp đôi ngày thường, thế nhưng nhiều cơ sở sản xuất nem chua - đặc sản nổi tiếng xứ Thanh vẫn "cháy hàng" những ngày cận Tết

Nem chua - món ăn đặc sản trứ danh của Thanh Hóa từ lâu không thể thiếu trong mâm cổ ngày Tết, chính vì thế, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về hàng trăm cơ sở sản xuất nem chua lại tất bật lo hàng cho Tết.

Nem chua tăng giá vẫn "cháy hàng" ngày cận Tết - Ảnh 1.

Món nem chua - đặc sản trứ danh xứ Thanh "cháy hàng" ngày cận Tết

Theo ghi nhận, để chuẩn bị cho vụ cao điểm, các cơ sở nem chua đã nhận đặt hàng từ rất sớm, tăng công suất lên gấp 3 lần ngày thường. Thế nhưng, hầu hết các cơ sở uy tín, có thương hiệu trên thị trường đều trong tình trạng "cháy hàng".

Anh Nguyễn Đức Thọ, chủ cơ sở nem Vị Thanh có tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong dịp Tết cơ sở của anh (từ ngày 20 đến 29 tháng Chạp), cơ sở của anh cung cấp ra thị trường khoảng 5.000-6.000 chiếc nem, giá bán tăng hơn ngày thường 1.000 đồng/cái. Do lượng khách đặt quá đông, đến ngày 23 tháng Chạp, cơ sở đã ngừng nhận đơn, để nhân công tập trung gói nem trả hàng cho kịp Tết"- anh Thọ cho hay.

Nem chua tăng giá vẫn "cháy hàng" ngày cận Tết - Ảnh 2.

Các cơ sở nem chua ở Thanh Hóa hoạt động hết công suất vẫn không đủ hàng bán Tết

Cũng theo anh Thọ, do cận Tết giá cả các thực phẩm leo thang, giá thuê nhân công cũng tăng nên giá thành bán ra cũng cao hơn so với ngày thường. "Bình thường cơ sở chúng tôi có khoảng 15 lao động làm việc, ngày Tết tăng lên gấp đôi. Dù giá gói 1 cái nem lên tới 1.000 đồng, có khi còn cao hơn, thế nhưng lao động để làm việc nhanh, thành thục rất khan hiếm nên cơ sở không dám nhận thêm đơn, sợ không kịp trả hàng cho khách"- anh Thọ thông tin thêm.

Ngoài cơ sở nem Vị Thanh, một số cơ sở sản xuất nem có tiếng khác ở Thanh Hóa như: nem chua Bà Lan, Sinh Tuyến, Hoa Thông, Thắng Tuyến... cũng ngừng nhận đơn trước Tết khoảng 1 tuần để tập trung trả đơn cho khách. 

Nem chua tăng giá vẫn "cháy hàng" ngày cận Tết - Ảnh 3.

Nhân công gói nem tại cơ sở nem Vị Thanh

"Cơ sở chúng tôi ngừng nhận đơn từ hôm 20 tháng Chạp, sớm hơn mọi năm do lượng khách đặt hàng tăng cao. So với ngày thường cơ sở bán tăng hơn 1.000 đồng so với ngày thường"- anh Hoàng Hiệp, cơ sở nem Bà Lan cho hay.

"Những năm gần đây, nem chua không chỉ tập trung bán trong tỉnh mà khách ở các tỉnh, TP trong cả nước đặt rất nhiều. Có nhiều khách từ Phú Thọ, Thái Nguyên... đặt hàng từ rất sớm, với số lượng lớn. Để đảm bảo thương hiệu, uy tín chúng tôi chỉ nhận đơn phù hợp với nhân lực hiện có, không chạy theo giá cả thị trường để ảnh hưởng tới chất lượng, thương hiệu"- một cơ sở nem ở phường Hạc Thành cho hay.

Nem chua tăng giá vẫn "cháy hàng" ngày cận Tết - Ảnh 4.

Cơ sở nem Vị Thanh đã phải ngừng nhận đơn từ 23 tháng Chạp để tập trung trả hàng cho khách

Khảo sát cho thấy, giá một chiếc nem thông dụng ngày thường có giá khoảng 5.000-6.000 đồng/chiếc thì ngày Tết tăng lên 7.000-8.000 đồng/chiếc. Cá biệt, có 1 số cửa hàng tăng giá gấp đôi vận không có hàng bán Tết.

Ngoài nem chua thông thường, các cơ sở sản xuất nem ở Thanh Hóa còn làm nem vuông, nem dài, nem thính... với kích cỡ khác nhau, tùy theo sở thích của khách hàng. Hầu hết các mặt hàng đều tăng giá.

Lý giải về việc tăng giá thành, các cơ sở sản xuất nem đều cho biết do giá nhân công tăng cao, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh là yếu tố chính. Ngày Tết, thịt heo (nguyên liệu chính) tăng cao, lá chuối (một nguyên liệu không thể thiếu) cũng tăng cao, thậm chí khan hiếm cũng khiến giá đội lên đáng kể.

Nem chua tăng giá vẫn "cháy hàng" ngày cận Tết - Ảnh 5.
Nem chua tăng giá vẫn "cháy hàng" ngày cận Tết - Ảnh 6.
Nem chua tăng giá vẫn "cháy hàng" ngày cận Tết - Ảnh 7.

Đã từ lâu, nem chua luôn là món ăn được ưa chuộng ngày Tết

Mặc dù giá cả tăng cao, nhưng sức mua vẫn không hề giảm, thậm chí, có nhiều khách ở xa đặt hàng những ngày cận Tết đều phải ngậm ngùi vì không thể mua được sản phẩm ưng ý.

Nem chua là đặc sản truyền thống nổi tiếng, đặc biệt trứ danh tại Thanh Hóa, được làm từ thịt heo xay, bì thái chỉ, ủ lên men tự nhiên với thính gạo, tỏi, ớt và lá đinh lăng. Món ăn có vị chua thanh, giòn sần sật, cay nồng, thường dùng làm quà biếu hoặc thưởng thức với bia.

Từ lâu, nem chua Thanh Hóa được người tiêu dùng khắp cả nước yêu thích bởi hương vị thơm ngon đặc trưng không nơi nào có được.


Tin liên quan

Tân Đại sứ Anh “khoái khẩu” món bia hơi - nem chua Hà Nội

Tân Đại sứ Anh “khoái khẩu” món bia hơi - nem chua Hà Nội

(NLĐO) - Ngồi trong quán bia hơi trên phố Tăng Bạt Hổ (Hà Nội), tân Đại sứ Anh Giles Lever tay cầm cốc bia, tay cầm nem, hóm hỉnh nói bằng tiếng Việt: "Bia hơi và nem chua, một sự kết hợp hoàn hảo".

Nem chua - đặc sản xứ Thanh tăng giá chóng mặt ngày Tết

(NLĐO)- Thành thông lệ, từ 23 tháng Chạp, nem chua, món đặc sản xứ Thanh, lại tăng giá chóng mặt, gấp đôi so với ngày thường nhưng nhiều cơ sở vẫn cháy hàng.

Vụ mời các TikToker dự sự kiện “vua nem chua”: Công an vào cuộc

(NLĐO) - Cơ quan công an đang vào cuộc xác minh vụ việc các TikToker “giang hồ” tham dự sự kiện “vua nem chua” gây xôn xao dư luận

nem chua đặc sản xứ Thanh nem chua cháy hàng Tết 2026 nem chua tăng giá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo