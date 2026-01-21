HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Nên bỏ điểm cộng, vì sao?

TS HOÀNG NGỌC VINH, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ GD-ĐT

Xã hội lại xôn xao về việc cộng điểm IELTS vào điểm xét tuyển đại học, như một phép thử về công bằng và logic chính sách trong bối cảnh đổi mới tuyển sinh.

Vấn đề không nằm ở cộng 1 hay 2 điểm, mà ở chính nguyên tắc: có nên dùng "điểm thưởng" để can thiệp trực tiếp vào kết quả tuyển sinh hay không?

Điểm cộng IELTS dễ gây bức xúc vì nó gửi đi một thông điệp lệch: ai có điều kiện tiền bạc và môi trường học tập thuận lợi thì có thêm lợi thế, dù năng lực học thuật cốt lõi không thay đổi. Cơ chế này vô hình trung khuyến khích học lệch, tạo bất bình đẳng với thí sinh ở vùng khó khăn. Một chính sách giáo dục đúng hướng phải mở rộng cơ hội theo năng lực thực, chứ không phải tạo "lối đi tắt" bằng lợi thế đầu vào "cửa phụ"; nếu không, chính sách đã đi ngược mục tiêu công bằng ngay từ điểm xuất phát.

Cần nói rõ: thúc đẩy tiếng Anh là mục tiêu đúng và cần thiết. Trong môi trường đại học hiện nay, tiếng Anh là công cụ để đọc tài liệu, làm dự án, viết báo cáo, tiếp cận tri thức và nghiên cứu quốc tế. Nhiều trường coi chứng chỉ IELTS như tín hiệu cho thấy thí sinh có thể theo kịp chương trình có học phần bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi công cụ bị biến thành phần thưởng, khi phương tiện học tập bị nâng thành lợi thế cạnh tranh điểm số.

Một khi lợi thế chứng chỉ vốn gắn chặt với chi phí và điều kiện tiếp cận được quy đổi thành điểm tuyển sinh, bất bình đẳng trở thành hệ quả có thể đo đếm. Dù là 1, 2 hay chỉ 0,25 điểm, bản chất vẫn là một "bước nhảy" ở vùng điểm sát nút. Từ đó hình thành cơn sốt luyện thi chứng chỉ, làm méo mó ưu tiên học tập và gia tăng gánh nặng tài chính cho gia đình. Tuyển sinh không còn thuần túy là so năng lực học vấn cốt lõi, mà trở thành cuộc đua lợi thế.

Nhìn từ mục tiêu đào tạo nhân lực khoa học - công nghệ cao, điểm cộng IELTS càng bộc lộ sự phi logic. Với các ngành như AI, vi mạch, kỹ thuật, khoa học dữ liệu, nền tảng quyết định vẫn là toán, tư duy logic và khoa học cơ bản. Tiếng Anh giúp tiếp cận tri thức nhanh hơn nhưng không thể thay thế nền tảng ấy. Khi chính sách khiến học sinh lo chạy chứng chỉ mà xem nhẹ môn nền tảng, chúng ta đang khuyến khích "vỏ" thay vì "xương". Câu hỏi tự nhiên đặt ra là: nếu vậy, vì sao không cộng điểm toán, hay các môn khoa học khác? Cơ quan làm chính sách khó có thể trả lời thuyết phục.

Chính sách hợp lý hơn là bỏ điểm thưởng IELTS, kể cả 0,25, không phải để coi nhẹ tiếng Anh mà để trả lại logic sư phạm. Thay vào đó, cần đặt ngưỡng năng lực tiếng Anh theo ngành gắn với yêu cầu học thuật thực tế; người đạt ngưỡng được miễn hoặc rút gọn học phần tiếng Anh, người chưa đạt phải học bù trong đại học với chuẩn đầu ra rõ ràng. Mặt khác, đừng quên đầu tư nâng chất lượng dạy - học tiếng Anh ở phổ thông để thu hẹp chênh lệch tiếp cận, thay vì tạo lợi thế tuyển sinh cho một nhóm.

Xã hội không mong "bỏ tiếng Anh", mà mong bỏ lối nghĩ "cứ cộng điểm là khuyến khích". Không nên mang "kẹo điểm" ra thưởng để tạo động lực cho học sinh, đó là thuốc kích thích ngắn hạn và không bền vững. Điểm xét tuyển càng ít "phép cộng" cảm tính và tùy tiện càng tốt, để người giỏi đi lên bằng năng lực cốt lõi, không phải bằng một phép cộng dù chỉ 0,25 điểm tạo mất công bằng và đi ngược chính với mục tiêu của việc thi cử - sự công bằng.

Đừng để "bóng ma" cộng 2 điểm học nghề vào điểm thi tốt nghiệp ngày trước tái hiện trong kỷ nguyên mới! 

điểm xét tuyển thi tốt nghiệp xét tuyển đại học Điểm cộng ielts
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo