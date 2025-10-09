HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nên đánh thuế để giảm đầu cơ thay vì bắt buộc giao dịch qua sàn bất động sản Nhà nước

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Các chuyên gia cho rằng việc giao dịch qua sàn mà Nhà nước quản lý là phi thị trường và rất khó "siết" đầu cơ, thổi giá bất động sản.

Bộ Xây dựng mới đây đã công bố dự thảo Nghị quyết về cơ chế kiểm soát và kiềm chế giá bất động sản để lấy ý kiến. Dự thảo Nghị quyết hướng đến mục tiêu chấn chỉnh tình trạng đầu cơ, "thổi giá" và minh bạch hóa hoạt động giao dịch bất động sản.

Theo dự thảo, người mua căn nhà thứ hai chỉ được vay tối đa 50% giá trị, còn với căn nhà thứ ba, tỉ lệ vay giảm xuống chỉ còn 30%. Tất cả các giao dịch bất động sản đều phải thực hiện qua "sàn" do Nhà nước thành lập và quản lý. Mục tiêu là bảo đảm mọi giao dịch được công khai, minh bạch, đồng thời giúp cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi dòng tiền, hạn chế tình trạng thao túng giá.

Đánh thuế để giảm đầu cơ bất động sản thay vì giao dịch qua sàn Nhà nước - Ảnh 1.

Bộ Xây dựng đề xuất tất cả các giao dịch bất động sản đều phải thực hiện qua "sàn" do Nhà nước thành lập và quản lý.

Song song đó, dự thảo cũng đề xuất phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp nhằm tăng nguồn cung nhà ở với giá cả phải chăng. Theo đó, UBND các tỉnh sẽ dành ít nhất 20% tổng số dự án nhà ở thương mại trong giai đoạn 2026–2030 cho loại hình này. Chủ đầu tư được lựa chọn không qua đấu giá, hưởng lợi nhuận định mức tối đa 20% tổng vốn đầu tư, và dự án được miễn bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội. Người mua nhà trong các dự án này không được chuyển nhượng hợp đồng mua bán để tránh đầu cơ.

Tuy nhiên, đề xuất lập "sàn giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý" đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP HCM, cho rằng mô hình này đi ngược với nguyên tắc của nền kinh tế thị trường. 

Ông lập luận: "Việt Nam muốn hội nhập và được công nhận là nền kinh tế thị trường thì không thể bắt buộc mọi giao dịch bất động sản phải qua sàn của Nhà nước. Điều đó không chỉ vi phạm quyền định đoạt tài sản của người dân mà còn có nguy cơ tạo ra lợi ích nhóm". 

Theo ông Thuận, trên thế giới không có quốc gia nào lập sàn giao dịch nhà đất do Nhà nước vận hành. Quyền sử dụng đất thuộc về nhân dân, do đó việc giao dịch nên do thị trường quyết định, Nhà nước chỉ nên giữ vai trò điều tiết bằng công cụ tài chính, đặc biệt là chính sách thuế. Ông cũng cho rằng cải cách hành chính và khuyến khích khu vực tư nhân làm nòng cốt mới là hướng đi đúng, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Thay vì lập sàn giao dịch công, TS Thuận đề xuất sử dụng thuế giao dịch bất động sản làm công cụ hạn chế đầu cơ. Cụ thể, nếu bán bất động sản trong vòng 12 tháng kể từ khi mua, người bán phải chịu thuế 20% trên giá bán; trong 36 tháng là 10%; 60 tháng là 5%; sau đó giữ mức thuế 2% như hiện nay. Biện pháp này, theo ông, vừa đơn giản, vừa công bằng, giúp hạn chế tình trạng "lướt sóng" bất động sản ngắn hạn mà không làm méo mó thị trường.

Ông cũng nhấn mạnh cần xây dựng bảng giá đất có xu hướng giảm dần theo thời gian, coi đất là tư liệu sản xuất chứ không phải hàng hóa đầu cơ. Khi giá đất được kiểm soát hợp lý và thuế giao dịch được áp dụng linh hoạt, thị trường bất động sản sẽ trở lại đúng giá trị thực, tạo điều kiện để người dân có cơ hội sở hữu nhà ở, góp phần ổn định an sinh xã hội.

"Muốn ngăn đầu cơ và kiểm soát giá đất, biện pháp hiệu quả nhất vẫn là đánh thuế vào hành vi đầu cơ, chứ không phải quản lý qua sàn hay siết thủ tục. Một chính sách thuế hợp lý, minh bạch sẽ giúp thị trường vận hành ổn định và bền vững hơn" - TS Phạm Viết Thuận nhấn mạnh.

Tin liên quan

Siết cho vay mua căn nhà thứ 2, thứ 3, có ngăn được đầu cơ, thổi giá bất động sản?

Siết cho vay mua căn nhà thứ 2, thứ 3, có ngăn được đầu cơ, thổi giá bất động sản?

(NLĐO) – Bộ Xây dựng đề xuất siết hạn mức cho vay với người mua nhà thứ 2, thứ 3 nhưng các ý kiến cho rằng việc này can thiệp vào thị trường vốn của ngân hàng

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, tích trữ

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường quản lý thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, buôn lậu vàng.

bất động sản nhà ở xã hội xây dựng nhà ở giá bất động sản Bộ Xây dựng sàn giao dịch bất động sản dự thảo nghị quyết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo