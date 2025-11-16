Nền tảng số tăng tốc tích hợp AI

Vừa qua, sàn thương mại điện tử (TMĐT) B2B (mua bán giữa doanh nghiệp - DN) Amazon đặt mục tiêu đưa Việt Nam thành trung tâm xuất khẩu TMĐT chất lượng cao của Đông Nam Á vào năm 2026. Nền tảng này cũng cho biết sẽ tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhằm hỗ trợ DN Việt Nam khai thác dữ liệu, dự báo nhu cầu và tối ưu sản phẩm.

Cá nhân hóa trải nghiệm

Không chỉ Amazon, các nền tảng TMĐT khác cũng đang đua nhau tích hợp AI.

Nền tảng TMĐT B2B Arobid do người Việt xây dựng cũng đã tích hợp AI, cho phép DN trên sàn phân tích cung - cầu, dự báo xu hướng thị trường, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Công nghệ AI còn hỗ trợ tự động hóa chăm sóc khách hàng qua chatbot, tạo gian hàng trực tuyến, tối ưu nội dung quảng bá, nâng cao hiệu quả bán hàng và sản xuất nội dung quảng bá.

"AI hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, tự động đề xuất sản phẩm phù hợp dựa trên hành vi, nhu cầu và lịch sử giao dịch; đồng thời kết nối các nhà cung cấp phù hợp theo ngành hàng, khu vực và tiêu chuẩn chất lượng" - ông Nguyễn Hải Triều, Giám đốc vận hành Arobid, nói.

Nền tảng tích hợp AI không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn giúp nhà bán hàng cải thiện hiệu quả kinh doanh

Không chỉ các nền tảng B2B, các sàn TMĐT B2C (DN - người tiêu dùng cuối) cũng đang tăng tốc tích hợp AI. Lazada triển khai AI Smart Listing tối ưu tiêu đề, mô tả và hình ảnh sản phẩm; công cụ chỉnh sửa ảnh giúp giảm chi phí nhiếp ảnh; chatbot Lisa tự động trả lời 24/7, tiết kiệm trung bình 11 giờ làm việc mỗi tuần, đồng thời tăng 180% lượt xem sản phẩm và nâng tỉ lệ chuyển đổi khoảng 20%. Shopee cũng thử nghiệm ứng dụng "Kênh Người Bán" từ tháng 10-2025, cho phép nhà bán hàng quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh trên một nền tảng thống nhất. Công cụ này tích hợp AI Image và AICG Video, hỗ trợ tạo hình ảnh và video sản phẩm trực quan, sinh động, giúp thu hút người mua và nâng hiệu quả tiếp thị.

Mạng xã hội cũng không đứng ngoài cuộc. TikTok triển khai Chatbot AI Lead Genie tự động phản hồi khách hàng 24/7; Meta ra mắt Meta AI và AI Studio, cho phép nhà sáng tạo xây dựng nhân vật AI tương tác với người theo dõi; Zalo tích hợp trợ lý ảo, chatbot thông minh và "Trợ lý công dân số" hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính.

Việc tích hợp AI đã giúp DN giảm chi phí vận hành, tối ưu quy trình quản lý và cá nhân hóa gợi ý sản phẩm. Nhờ đó, DN có thể giữ chân khách hàng tốt hơn và cải thiện hiệu suất kinh doanh. Việc tích hợp AI cũng giúp người dùng tìm kiếm thông tin nhanh hơn và thuận tiện hơn trong việc so sánh sản phẩm và tra cứu khuyến mãi. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy công nghệ này vẫn tồn tại hạn chế. Khi gặp các vấn đề phức tạp như đổi trả, hàng lỗi hoặc khiếu nại, chatbot thường trả lời chung chung, không đi thẳng vào vấn đề, khiến người dùng cảm thấy không được tôn trọng.

"Khi tôi phản ánh hàng hóa bị hư hỏng, chatbot chỉ trả lời chung chung, điều này khiến tôi mất thời gian. Mãi đến khi tôi viết đăng bài phản ánh trên mạng xã hội, nhà bán hàng mới gọi điện xin lỗi" - chị Nguyễn Thu Thủy (TP HCM) chia sẻ.

Cần cơ chế giám sát

Ông Nguyễn Hải Triều, Giám đốc vận hành Arobid, nhận định việc tích hợp AI đang trở thành xu hướng tất yếu của các nền tảng công nghệ trong bối cảnh nhu cầu cá nhân hóa và tự động hóa ngày càng tăng. AI không chỉ giúp dự báo nhu cầu thị trường và gợi ý sản phẩm phù hợp hơn, mà còn hỗ trợ nhà bán hàng tối ưu thời điểm quảng bá, chuẩn bị kho hàng và xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Những nền tảng tích hợp AI tốt sẽ giúp nhà bán nắm bắt cơ hội nhanh hơn, tối ưu chiến lược kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ở góc độ kỹ thuật và vận hành, ông Hoàng Văn Tam, nhà sáng lập, CEO Công ty TNHH DigiTech Solutions, cho rằng AI đang thay đổi cách người dùng tìm kiếm và mua sắm trực tuyến. Nếu trước đây người tiêu dùng phải dò tìm sản phẩm bằng từ khóa, thì nay AI có thể phân tích hành vi, hình ảnh hoặc nhu cầu ngầm để đưa ra gợi ý chính xác hơn. Tuy nhiên, ông Tam cũng cảnh báo AI cần được sử dụng có kiểm soát. "AI chỉ thực sự hiệu quả khi dữ liệu đầu vào chính xác. Nếu thông tin sai, AI sẽ gợi ý nhầm, trong khi người vận hành khó nhận ra, dẫn đến rủi ro lạm dụng, tạo nội dung rác hoặc hình ảnh không phù hợp. DN vì cần có cơ chế giám sát, đánh giá và kiểm duyệt kết quả AI một cách chặt chẽ" - ông Tam phân tích.

Theo các chuyên gia, AI mang lại nhiều lợi ích, nhưng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được nuôi bằng dữ liệu đầy đủ và chuẩn hóa. Dữ liệu càng chính xác, AI càng đưa ra gợi ý phù hợp, giúp DN tối ưu chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả bán hàng, dự báo xu hướng và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Nhờ đó, người dùng được phục vụ nhanh hơn, nhận được các đề xuất sản phẩm đúng nhu cầu, dễ so sánh, tra cứu thông tin khuyến mãi hay hướng dẫn sử dụng mà không phải mất thời gian tìm kiếm thủ công.

Ngoài ra, DN lưu ý kiểm soát nội dung do AI tạo sinh để tránh thông tin sai lệch hoặc hình ảnh không phù hợp; duy trì sự kết hợp giữa AI và con người trong các tình huống phức tạp như khiếu nại, đổi trả hay xử lý sự cố, nhằm bảo đảm khách hàng không cảm thấy bị bỏ rơi. Việc đầu tư cho AI cũng phải dựa trên chiến lược dài hạn, nhằm bảo đảm công nghệ mang lại giá trị thực, nâng cao trải nghiệm người dùng và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững.

Mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ Bà Lisa Koh, Quản lý Chương trình Chính sách tại Meta, nhận định AI đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Đặc biệt, AI mã nguồn mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, tạo động lực cho các DN nhỏ và vừa triển khai những giải pháp AI tiết kiệm chi phí, phù hợp trong bối cảnh địa phương, giúp người dùng hưởng lợi từ công nghệ này.



