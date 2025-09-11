Nepal chọn sân Thống Nhất làm sân nhà tiếp đón tuyển Việt Nam

Theo lịch thi đấu đã ban hành, trận lượt đi trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nepal sẽ được tổ chức trên sân Bình Dương vào ngày 9-10. Ở trận tái đấu giữa hai đội vào ngày 14-10, tuyển Napal xin phép AFC chọn sân Thống Nhất (TP HCM) làm sân nhà.

Sân Thống Nhất sẽ trở thành địa điểm thi đấu của tuyển Việt Nam trong tháng 10-2025

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ không phải di chuyển sang Nepal, mà thi đấu cả hai trận trong tháng 10 ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Đây được xem là một thuận lợi về mặt di chuyển, thể lực và công tác chuẩn bị cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Để chuẩn bị cho hai lượt trận quan trọng này, tuyển Việt Nam dự kiến hội quân vào đầu tháng 10-2025. Mới đây, đội tuyển cũng đã có quỹ thời gian trong đợt tập trung tháng dịp FIFA Days tháng 9-2025 để rà soát lực lượng, củng cố chiến thuật và tạo sự gắn kết cho toàn đội.

Sau hai lượt trận đã đấu tại bảng F, thầy trò ông Kim đang có 3 điểm, tạm xếp nhì bảng và gặp bất lợi so với Malaysia. Hai trận đấu liên tiếp với Nepal sẽ có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển Việt Nam trong việc duy trì hy vọng cạnh tranh tấm vé tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam cần phải thắng các trận còn lại của vòng loại và trông chờ Malaysia "sẩy chân" hoặc toàn thắng các trận còn lại, bao gồm tạo nên tỉ số cách biệt 5 bàn khi tái đấu Malaysia, mới có thể lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2027.