Kinh tế

Nestlé thu hồi lô 17 sữa bột NAN tại Việt Nam

Ngọc Ánh

(NLĐO) – Vụ Nestlé thu hồi sữa bột đang lan rộng, mới nhất là 17 lô sữa bột NAN được Nestlé Việt Nam thông báo tự nguyện thu hồi

Tối 8-1, Nestlé Việt Nam thông báo tự nguyện thu hồi sản phẩm nhằm phòng ngừa đối với 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN được hãng này nhập khẩu chính thức. 

Các lô sữa thu hồi gồm: Nestlé NAN INFINIPRO A2 bước 1, trọng lượng 400 gram (4 lô); Nestlé NAN INFINIPRO A2 bước 1, trọng lượng 800 gram (4 lô); Nestlé NAN OPTIPRO PLUS bước 1, trọng lượng 800 gram (2 lô); Nestlé NAN OPTIPRO PLUS bước 1, trọng lượng 400 gram (3 lô); Nestlé NAN OPTIPRO PLUS bước 2 trọng lượng 800 gram (2 lô); Nestlé NAN OPTIPRO PLUS bước 2, trọng lượng 400 gram (2 lô) có hạn sử dụng trong khoảng tháng 4 đến tháng 9-2027. Những loại sữa này dành cho nhóm trẻ từ sơ sinh đến 24 tháng tuổi.

Hãng sữa này lưu ý các lô hàng có mã số khác và các dòng sản phẩm khác được phân phối bởi Nestlé Việt Nam không nằm trong danh sách thu hồi vẫn đảm bảo chất lượng, hoàn toàn an toàn để sử dụng.

Hãng sữa này lý giải trong quá trình rà soát nguyên liệu định kỳ, Tập đoàn Nestlé phát hiện một vấn đề tiềm ẩn về chất lượng của nguyên liệu thô (dầu PUFA) từ một nhà cung cấp của bên thứ 3. Nguyên liệu này có khả năng xuất hiện dạng vết chất Cereulide – sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus, sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ được sản xuất tại châu Âu.

Nestlé thu hồi sữa bột NAN tại Việt Nam để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ - Ảnh 2.

Thông tin chi tiết của 17 lô sản phẩm thuộc danh mục thu hồi

Lượng dầu được sử dụng trong các sản phẩm này là rất nhỏ và cho tới nay chưa có bằng chứng chứng minh có sự tồn tại của Cereulide trong các lô hàng.

"Tuy nhiên, theo nguyên tắc thận trọng tối đa, chúng tôi vẫn tiến hành tự nguyện thu hồi các lô có khả năng bị ảnh hưởng nói trên như một biện pháp phòng ngừa, tuân thủ theo các quy trình chất lượng và an toàn sản phẩm nghiêm ngặt của Nestlé" – thông báo viết.

Trong thông báo trước đó, Nestlé Việt Nam khẳng định không thực hiện nhập khẩu vào thị trường Việt Nam sữa bột BEBA, Alfamino trong diện thu hồi có tính chất phòng ngừa tại châu Âu của công ty mẹ.

Thực tế, các loại sữa bột của Nestlé được bán phổ biến trên thị trường từ nhiều nguồn khác nhau, không chỉ có nguồn từ Nestlé Việt Nam nhập khẩu và phân phối.

