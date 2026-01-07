HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nestlé thu hồi sữa bột tại Đức, Bộ Y tế phát cảnh báo

N.Dung

(NLĐO) – Một số lô sữa bột trẻ sơ sinh Beba, Alfamino của Nestlé bị thu hồi tại Đức do nghi nhiễm độc tố. Bộ Y tế yêu cầu rà soát việc lưu hành tại Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 7-1 phát đi cảnh báo liên quan một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino, do Tập đoàn Nestlé sản xuất và phân phối tại Đức.

img

Một số loại sữa nhãn hiệu sữa của Nestlé. Ảnh: Internet

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 6-1, cơ quan này ghi nhận thông tin từ truyền thông về việc Tập đoàn Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột trẻ sơ sinh Beba và Alfamino tại thị trường Đức do phát hiện khả năng tồn tại Cereulid - độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Để bảo đảm an toàn sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, yêu cầu khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm nêu trên. Đồng thời, doanh nghiệp phải báo cáo cụ thể số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã bán, còn tồn (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô hàng này trong trường hợp đã lưu hành tại Việt Nam. Kết quả xử lý phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10-1.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng kinh doanh phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, nhà phân phối để ngừng kinh doanh các lô sữa Beba và Alfamino nếu có lưu hành trong nước.

Cơ quan quản lý yêu cầu gỡ bỏ thông tin liên quan đến sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định pháp luật trong trường hợp phát hiện vi phạm.

Cục An toàn thực phẩm cho biết văn bản cũng được gửi tới các bộ, ngành liên quan, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cùng các hiệp hội và đơn vị chuyên môn để phối hợp giám sát, kiểm tra và xử lý kịp thời nếu phát hiện sản phẩm vi phạm lưu thông trên thị trường.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng, đặc biệt là các bậc cha mẹ, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế, không sử dụng các sản phẩm nằm trong diện cảnh báo hoặc thu hồi, và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện sản phẩm nghi ngờ không bảo đảm an toàn.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Tin liên quan

Thu hồi sữa nghi nhiễm khuẩn

Thu hồi sữa nghi nhiễm khuẩn

Một số sản phẩm sữa nhiễm khuẩn nằm trong diện bị thu hồi vẫn được rao bán trên nhiều trang mạng

Hoàn tất thu hồi sữa nhiểm khuẩn

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa cho biết việc thu hồi sữa nghi ngờ nhiễm khuẩn của các công ty trên thị trường Việt Nam cơ bản đã hoàn tất

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ quảng cáo Nestlé MILO gắn tên Viện Dinh dưỡng Quốc gia

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẩn trương kiểm tra, rà soát nội dung truyền thông, quảng cáo các sản phẩm Nestlé Milo.

