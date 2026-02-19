Nét đẹp cần có trong văn hoá tham gia giao thông, đặc biệt ngày Tết

Văn hóa nhường đường giúp hạn chế va chạm và tai nạn giao thông; lưu thông trở nên dễ dàng hơn trên đường, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Xe máy, ô tô lấn làn gây ùn ứ giao thông.

Theo đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM, nhường đường giúp hạn chế va chạm và tai nạn giao thông. Lưu thông trở nên dễ dàng hơn, tránh được việc nhiều xe cùng tranh nhau và gây ra ùn tắc.

Nhường đường cho người đi bộ, xe ưu tiên, hoặc xe đi từ hướng ưu tiên cũng thể hiện sự tôn trọng và tạo điều kiện cho họ di chuyển an toàn. Ngoài ra, hình thành thói quen tốt, nâng cao ý thức về an toàn giao thông.

Thể hiện nếp sống văn minh, ý thức nhường nhịn và hoạt động tham gia giao thông có văn hóa và trong vòng trật tự.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định phải nhường đường trong một số trường hợp khi tham gia giao thông, cơ bản nhất là:

- Nhường đường cho xe trên đường chính, nếu đi từ đường nhánh hoặc trong ngõ ra.

- Nhường đường tại nơi giao nhau có hoặc không có vòng xuyến.

- Nhường đường khi gặp người đi bộ, người khuyết tật, phụ nữ có thai và trẻ em qua đường.

Và rất nhiều trường hợp quy định về quy tắc giao thông buộc người điều khiển phương tiện phải nhường đường.

Dù vậy, nhiều lái xe, người điều khiển phương tiện chỉ nghĩ đến cái lợi cho bản thân mà quên đi mất việc nhường đường là quy định bắt buộc của pháp luật và nhường nhịn là nét đẹp của văn hóa Việt Nam.

Mới đây, một clip cho thấy ô tô màu đen đi từ đường chính rẽ trái vào đường nhánh, nhưng ngay đầu đường nhánh đã có ô tô màu trắng đi ra. Do đường nhánh hẹp, hai xe tránh nhau khó khăn, không nhường đường dẫn đến ùn ứ.

CLIP: Một tình huống giao thông lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Bước đầu nhận định người lái ô tô màu đen đã không quan sát khi chuyển hướng rẽ trái (vì không nhìn thấy xe trắng đã đi chuyển gần ra đến đường chính); không thực hiện đúng quy tắc tránh xe đi ngược chiều nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe đi ngược chiều. Chưa kể xe đen đã cắt cua, chuyển hướng sớm nên hạn chế tầm quan sát.

Nếu đúng, ô tô màu đen phải quan sát trước khi chuyển hướng để thấy đường nhánh hẹp lại có xe con màu trắng đã đi gần ra đường chính. Đồng thời điều khiển xe đi chậm, thậm chí dừng lại an toàn (có thể ngay đầu lối vào đường nhánh hoặc đi quá lối vào một chút rồi dừng lại) để nhường đường cho xe trắng đi ra đường chính.

Xe trắng đi ra khỏi đường nhánh cũng không nên vội mà đi nhanh, không nhường đường cho xe trên đường chính, cần phải đảm bảo an toàn cho mình và các xe đang tham gia giao thông.

"Hơn thua làm gì trong khi tham gia giao thông! Nhường xe, nhường người lâu dần sẽ tạo thành văn hoá, văn minh trong giao thông" - Cục CSGT nhận định.