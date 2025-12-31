HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Từ TPHCM đi miền Tây dịp Tết: 5 lộ trình tránh kẹt xe người dân cần biết

Nội dung - Đồ hoạ: Anh Vũ

(NLĐO) - CSGT đưa ra 5 lộ trình về miền Tây để giảm tải cho đường Lê Khả Phiêu thường xuyên "oằn mình" dịp Lễ, Tết.

Tết Dương lịch năm 2026, người dân sẽ được nghỉ từ ngày 1-1-2026 đến hết 4-1-2026. Lực lượng chức năng nhận định tình hình giao thông ở cửa ngõ miền Tây có thể gia tăng mạnh.

img

Cửa ngõ miền Tây thường xuyên xảy ra ùn tắc dịp Lễ, Tết.

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, để hạn chế ùn tắc, người dân hạn chế lưu thông qua đường Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1 trước đây), đoạn từ vòng xoay An Lạc về miền Tây.

Lộ trình mới được khuyến cáo gồm:

1. Từ hướng ngã tư An Sương đi theo đường Lê Đức Anh - cầu vượt Hương Lộ 2 - rẽ phải vào Võ Trần Chí - đi thẳng đến cầu Chợ Đệm. 

Trong đó, ô tô rẽ phải để lên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; xe máy rẽ trái tại ngã ba Bình Thuận, hướng về Bùi Thanh Khiết để ra Quốc lộ 1 cũ.

 2. Từ Bến xe Miền Tây hoặc vòng xoay An Lạc đi theo đường Lê Khả Phiêu - rẽ phải Trần Đại Nghĩa - rẽ trái Nguyễn Cửu Phú - rẽ phải Nguyễn Hữu Trí (trong đó ô tô có thể rẽ phải tại Thế Lữ để ra Võ Trần Chí và lên cao tốc) - tiếp tục rẽ trái Bùi Thanh Khiết - rẽ phải Bình Thuận (Chợ Đệm) để lên cao tốc hoặc đi thẳng ra Quốc lộ 1 cũ.

3. Từ đường Võ Văn Kiệt hoặc vòng xoay An Lạc đi theo đường Lê Khả Phiêu - rẽ phải Hưng Nhơn - rẽ trái Nguyễn Cửu Phú, sau đó tiếp tục di chuyển theo lộ trình 2 để về miền Tây.

4. Từ khu vực Bình Dương, Củ Chi (cũ) các phương tiện đi theo tỉnh lộ 8 hướng Tây Ninh - tiếp tục DT823 - rẽ trái đường N2 - rẽ trái DT830 - rẽ phải DT824. Đến vòng xoay An Thạnh, đi thẳng khoảng 550 m rồi rẽ trái để lên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, hoặc đi thẳng DT824 để ra Quốc lộ 1.

5. Từ trung tâm TPHCM hoặc TP Thủ Đức (cũ) đi theo các trục kết nối Nguyễn Văn Linh như Võ Chí Công, Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt, Dương Bá Trạc, đường 9A (khu dân cư Trung Sơn), Phạm Hùng, Quốc lộ 50…

Từ đây ra Nguyễn Văn Linh - vòng xoay Nguyễn Văn Linh - Lê Khả Phiêu, tiếp tục hướng Bình Thuận - Chợ Đệm để lên cao tốc hoặc rẽ trái vào Quốc lộ 1 cũ.

img


Tin liên quan

Infographic: Đường nào ở TPHCM bị cấm?

Infographic: Đường nào ở TPHCM bị cấm?

(NLĐO) - 3 khu vực ở TPHCM sẽ được điều chỉnh giao thông một loạt tuyến đường.

Đột phá hạ tầng, nâng tầm đô thị: Hạ tầng giao thông kết nối chưa tương xứng

Theo Quyết định 370/2024 của Thủ tướng về phê duyệt Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, khu vực này có kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ.

Siết chặt giao thông TPHCM dịp Tết Dương lịch, Tết Bính Ngọ

(NLĐO) - CSGT TPHCM đã có kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

miền Tây tết dương lịch đường về miền Tây
