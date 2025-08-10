Nêu cao quyết tâm luyện tập diễu binh lực lượng vũ trang trên biển

Trong ngày 7 và 8-8, tại tỉnh Khánh Hòa, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác luyện tập thực hành vận động đội hình lực lượng diễu binh trên biển, chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025). Tham dự kiểm tra còn có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa (bên phải) tặng quà và động viên các lực lượng tham gia luyện tập diễu binh trên biển. Ảnh: TTXVN

Thời gian qua, dù điều kiện thời tiết, khí hậu không thuận lợi nhưng các lực lượng tham gia diễu binh trên biển đã khắc phục khó khăn, tích cực luyện tập vận động theo đội hình. Các đơn vị, tàu tham gia diễu binh đã xây dựng, thông qua kế hoạch đi biển và luyện tập, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; bảo đảm tốt vũ khí, trang bị, tàu thuyền, máy bay hoạt động trong điều kiện thời tiết phức tạp; tổ chức chỉ huy chặt chẽ, linh hoạt, bảo đảm thời gian cơ động trong đội hình diễu binh.

Trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tại thực địa, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương các đơn vị đã triển khai nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch luyện tập diễu binh lực lượng vũ trang trên biển. Thượng tướng yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp tổ chức xây dựng và tổ chức các đội hình vận động trên biển, bảo đảm đều, đẹp, an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, các lực lượng tham gia diễu binh cần nắm và dự báo chính xác tình hình thời tiết, tổ chức chặt chẽ hệ thống thông tin và radar quan sát; hiệp đồng chặt chẽ giữa các tàu, tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh tàu chỉ huy, bảo đảm tốt cự ly, tốc độ, vị trí đã được quy định trong đội hình. Chỉ huy các đơn vị quán triệt tới từng cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, xây dựng ý chí quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.