Neymar xuống nước, xin lỗi con trai Robinho

Tiền đạo Neymar bất ngờ lên tiếng xin lỗi Robinho Jr sau vụ va chạm trong buổi tập, sự việc đang gây chú ý lớn tại Brazil và có thể hưởng đến hình ảnh của anh trong giai đoạn nhạy cảm trước thềm World Cup 2026.

Robinho Jr, 18 tuổi, con trai của cựu danh thủ Robinho, tố cáo bản thân đã bị Neymar tát trong buổi tập của Santos hôm 3-5.

Cáo buộc "tác động vật lý" đồng đội trẻ lập tức tạo ra làn sóng tranh phản ứng tại Brazil. Neymar không chỉ sắm vai ngôi sao lớn nhất của Santos hiện tại, anh còn là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển quốc gia với 79 pha lập công.

Neymar (phải) và Robinho Jr trên sân tập Santos. Ảnh: Santos

Neymar đã ghi bàn trong trận Santos hòa Deportivo Recoleta 1-1 trên đất Paraguay tại giải Copa Sudamericana hôm 6-5 (giờ Hà Nội). Đáng nói, điều được truyền thông quan tâm nhất sau đó không phải bàn thắng của tiền đạo 34 tuổi mà là lời giải thích của anh về vụ lùm xùm với Robinho Jr.

"Quả thực tôi có xảy ra bất đồng với Robinho Jr trong lúc tập luyện và tôi đã phản ứng quá mức" - Neymar nói với AP và giải thích - "Va chạm như vậy vẫn thường xảy ra trong bóng đá. Đáng lẽ, vấn đề nên được giải quyết giữa hai chúng tôi. Tôi đã xin lỗi Robinho Jr rồi và chúng tôi đã hiểu nhau".

Lời xin lỗi của Neymar phần nào giúp làm dịu căng thẳng trong nội bộ Santos. Dù vậy, vụ việc vẫn khiến tiền đạo người Brazil chịu thêm sức ép, đặc biệt khi anh đang cố gắng chứng minh mình còn đủ thể trạng, phong độ và sự chuyên nghiệp để trở lại đội tuyển quốc gia.

Neymar đã không thi đấu cho tuyển Brazil kể từ khi dính chấn thương dây chằng chéo trước vào tháng 10-2023.

Quãng thời gian dài vắng mặt khiến cơ hội dự World Cup của anh vốn đã không còn chắc chắn. Vì vậy, mọi động thái từ chuyên môn đến cách hành xử ngoài sân cỏ của Neymar đều bị đặt dưới sự theo dõi kỹ lưỡng.

HLV Carlo Ancelotti dự kiến công bố danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 vào ngày 18-5.

Neymar thực hiện quả đá phạt góc trong trận Santos (Brazil) gặp San Lorenzo (Argentina) tại bảng D Copa Sudamericana hôm 28-4. Ảnh: AP