Thể thao

Neymar xuống nước, xin lỗi con trai Robinho

Đăng Minh

(NLĐO) - Siêu sao Neymar lần đầu lên tiếng “nhận sai” vì phản ứng quá mức với đồng đội trẻ Robinho Jr trong buổi tập của Santos.

Tiền đạo Neymar bất ngờ lên tiếng xin lỗi Robinho Jr sau vụ va chạm trong buổi tập, sự việc đang gây chú ý lớn tại Brazil và có thể hưởng đến hình ảnh của anh trong giai đoạn nhạy cảm trước thềm World Cup 2026.

Robinho Jr, 18 tuổi, con trai của cựu danh thủ Robinho, tố cáo bản thân đã bị Neymar tát trong buổi tập của Santos hôm 3-5.

Cáo buộc "tác động vật lý" đồng đội trẻ lập tức tạo ra làn sóng tranh phản ứng tại Brazil. Neymar không chỉ sắm vai ngôi sao lớn nhất của Santos hiện tại, anh còn là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển quốc gia với 79 pha lập công.

Neymar xuống nước, xin lỗi con trai Robinho - Ảnh 1.

Neymar (phải) và Robinho Jr trên sân tập Santos. Ảnh: Santos

Neymar đã ghi bàn trong trận Santos hòa Deportivo Recoleta 1-1 trên đất Paraguay tại giải Copa Sudamericana hôm 6-5 (giờ Hà Nội). Đáng nói, điều được truyền thông quan tâm nhất sau đó không phải bàn thắng của tiền đạo 34 tuổi mà là lời giải thích của anh về vụ lùm xùm với Robinho Jr.

"Quả thực tôi có xảy ra bất đồng với Robinho Jr trong lúc tập luyện và tôi đã phản ứng quá mức" - Neymar nói với AP và giải thích - "Va chạm như vậy vẫn thường xảy ra trong bóng đá. Đáng lẽ, vấn đề nên được giải quyết giữa hai chúng tôi. Tôi đã xin lỗi Robinho Jr rồi và chúng tôi đã hiểu nhau".

Lời xin lỗi của Neymar phần nào giúp làm dịu căng thẳng trong nội bộ Santos. Dù vậy, vụ việc vẫn khiến tiền đạo người Brazil chịu thêm sức ép, đặc biệt khi anh đang cố gắng chứng minh mình còn đủ thể trạng, phong độ và sự chuyên nghiệp để trở lại đội tuyển quốc gia.

Neymar đã không thi đấu cho tuyển Brazil kể từ khi dính chấn thương dây chằng chéo trước vào tháng 10-2023.

Quãng thời gian dài vắng mặt khiến cơ hội dự World Cup của anh vốn đã không còn chắc chắn. Vì vậy, mọi động thái từ chuyên môn đến cách hành xử ngoài sân cỏ của Neymar đều bị đặt dưới sự theo dõi kỹ lưỡng.

HLV Carlo Ancelotti dự kiến công bố danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 vào ngày 18-5.

Neymar xuống nước, xin lỗi con trai Robinho - Ảnh 2.

Neymar thực hiện quả đá phạt góc trong trận Santos (Brazil) gặp San Lorenzo (Argentina) tại bảng D Copa Sudamericana hôm 28-4. Ảnh: AP

Robinho Jr gia nhập Santos khi 14 tuổi, có thể thi đấu ở vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ công. Anh là con trai của cựu danh thủ Robinho, người đang thụ án tù từ tháng 3-2024 sau khi bị kết án trong vụ án hiếp dâm tập thể.

Được đôn lên đội một từ đầu năm 2025, tính đến hiện tại Robinho Jr đã ra sân 23 trận trên mọi đấu trường cho Santos, song vẫn chưa ghi bất cứ bàn thắng nào cho đội.

Neymar tái xuất, mơ cơ hội cuối dự World Cup với tuyển Brazil

Neymar tái xuất, mơ cơ hội cuối dự World Cup với tuyển Brazil

(NLĐO) - Bất ngờ được điền tên vào danh sách sơ bộ của tuyển Brazil dự loạt trận giao hữu tháng 3, Neymar xem ra vẫn còn 50% cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.

CLB Mexico nhắm Neymar cho Club World Cup, với đề nghị khủng cho 1 tháng

(NLĐO) - Truyền thông Brazil đưa ra thông tin CLB Pachuca cân nhắc lời đề nghị có trị giá hàng triệu USD để mượn Neymar trong một tháng diễn ra Club World Cup.

Mbappe và Neymar nói gì khi PSG vô địch Champions League?

(NLĐO) – Cùng với Lionel Messi, Mbappe và Neymar đã chia tay với PSG, không thể chứng kiến đội bóng lên ngôi vô địch ở đấu trường danh giá nhất cấp độ CLB.

