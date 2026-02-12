HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Trung Quốc lên tiếng giúp Cuba, Nga chuẩn bị sơ tán du khách

Xuân Mai

(NLĐO) - Giới chức hàng không Cuba cảnh báo nước này đang cạn kiệt nhiên liệu máy bay, đe dọa làm gián đoạn ngành du lịch.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian vừa nhấn mạnh Trung Quốc sẽ luôn hỗ trợ và giúp đỡ Cuba trong khả năng cao nhất của mình.

Theo trang Bastille Post, ông Lin Jian đưa ra bình luận trên tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 11-2 ở Bắc Kinh khi được hỏi về việc Trung Quốc sẽ hỗ trợ như thế nào cho Cuba trong bối cảnh Havana đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

img

Nga cho biết họ đang lên kế hoạch sơ tán du khách Nga khỏi Cuba trong vài ngày tới. Ảnh: TASS

Ông Lin Jian cho biết: "Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, phản đối sự can thiệp từ bên ngoài, đồng thời lên án mạnh mẽ mọi hành động và cách hành xử vô nhân đạo nhằm tước đoạt quyền sinh tồn và phát triển của nhân dân Cuba"

Trong khi đó, Nga cho biết đang lên kế hoạch sơ tán du khách nước này khỏi Cuba trong vài ngày tới. Cơ quan du lịch Nga cho biết hiện có khoảng 4.000 du khách Nga ở Cuba.

Theo The Moscow Times, hai trong số các hãng hàng không lớn nhất của Nga sẽ tạm ngừng các chuyến bay đến Cuba sau khi du khách Nga được sơ tán.

Cơ quan hàng không dân dụng Nga Rosaviatsia cho biết hôm 11-2 rằng Rossiya, hãng hàng không lớn thứ 4 của nước này và Nordwind, hãng lớn thứ 7, đã buộc phải điều chỉnh các tuyến bay của họ do gặp khó khăn trong việc tiếp nhiên liệu ở Cuba. Hai hãng hàng không này sẽ chỉ khai thác các chuyến bay chiều đi để đưa du khách về nước trước khi tạm ngừng dịch vụ.

Theo trang The Guardian, giới chức hàng không Cuba cảnh báo nước này đang cạn kiệt nhiên liệu máy bay, đe dọa làm tê liệt ngành du lịch.

Mexico đã ngừng xuất khẩu dầu đến Cuba do áp lực từ Mỹ. Đồng thời, nguồn cung dầu thô từ Venezuela cũng bị gián đoạn sau chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro của Mỹ hồi tháng 1.

Điện Kremlin cho biết tình hình nhiên liệu ở Cuba đang rất nghiêm trọng và những nỗ lực của Mỹ nhằm "bóp nghẹt" Cuba đang gây ra nhiều khó khăn. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov khẳng định Moscow đứng về phía Havana và “sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết” cho nước này.

Tin liên quan

Cuba lên tiếng về chuyện đàm phán với Mỹ

Cuba lên tiếng về chuyện đàm phán với Mỹ

(NLĐO) - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố chính quyền của ông hiện không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với chính phủ Mỹ.

Cuba phản ứng sau tuyên bố dầu mỏ của tổng thống Mỹ

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11-1 cho biết Cuba sẽ không nhận được thêm dầu hay tiền từ Venezuela.

Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba

(NLĐO) - Ngày 2-12, UBND TP HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba.

Trung Quốc Nga Cuba sơ tán nhiên liệu
