Quốc tế

Nga muốn tham gia cuộc đua đất hiếm

Hoàng Phương

Nga đang tìm cách đẩy mạnh sản xuất đất hiếm trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu gia tăng nhưng giới phân tích cho rằng động thái này có thể gặp không ít thách thức

Nhận định này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây chỉ đạo các quan chức nước này hoàn thành lộ trình phát triển dài hạn cho việc khai thác và sản xuất kim loại hiếm và đất hiếm trước ngày 1-12.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), thế giới hiện có 110 triệu tấn trữ lượng đất hiếm, trong đó Trung Quốc chiếm 44 triệu tấn. Với Nga và Mỹ, 2 con số này lần lượt là 3,8 triệu tấn và 1,9 triệu tấn. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga hồi đầu năm nay cho biết nước này có 15 loại kim loại đất hiếm với tổng trữ lượng lên tới 28,5 triệu tấn, cao hơn nhiều so với ước tính của USGS.

Theo đài CNBC, sản lượng đất hiếm của Nga năm 2024 là khoảng 2.500 tấn, tương đương 0,64% sản lượng toàn cầu của năm. Nga muốn đẩy mạnh sản xuất đất hiếm trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu gia tăng và nỗi lo về sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc. Mối lo này trở nên rõ ràng hơn trong năm nay khi Trung Quốc đáp trả thuế quan của Mỹ bằng cách hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Nga muốn tham gia cuộc đua đất hiếm - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin gần đây chỉ đạo các quan chức nước này hoàn thành lộ trình phát triển dài hạn cho việc khai thác và sản xuất kim loại hiếm và đất hiếm trước ngày 1-12. Ảnh: Kremlin.ru

Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các đối tác nước ngoài trong các dự án khai thác và chế biến kim loại đất hiếm tại Nga. Tuy nhiên, vẫn còn thắc mắc về số lượng và chất lượng của các kim loại đang được ưa chuộng. Theo giới phân tích, đây là thông tin mà Moscow nhiều khả năng giữ kín.

Một câu hỏi lớn đáng chú ý khác là liệu Nga có tìm đến đồng minh Trung Quốc để hợp tác hay không trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm kiếm các nguồn cung nguyên liệu đất hiếm thô khác để chế biến và xuất khẩu. Trung Quốc hiện chế biến khoảng 69% đất hiếm toàn cầu nhờ lợi thế quy mô sản xuất.

Một lựa chọn khác là tìm đến phương Tây, cụ thể là Mỹ, để thiết lập các quan hệ đối tác mới về đầu tư, khai thác và chế biến. Tổng thống Donald Trump gần đây khẳng định chính quyền ông đã củng cố an ninh kinh tế nước Mỹ bằng cách ký kết các thỏa thuận với các đồng minh và bạn bè trên khắp thế giới nhằm mở rộng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Vấn đề là Mỹ có thể chưa sẵn sàng xem xét mối quan hệ đối tác như thế với Nga lúc này do quan hệ hai bên chưa khởi sắc và cuộc xung đột ở Ukraine.


