Quốc tế

Nga phàn nàn Mỹ về nhiều vấn đề

Phương Linh

(NLĐO) - Ông Sergey Lavrov cho biết Nga đã đồng thuận với đề xuất về Ukraine do Mỹ đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Alaska, song Mỹ chưa sẵn sàng thực hiện.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cáo buộc Mỹ chưa sẵn sàng tiến hành các đề xuất về Ukraine do chính họ trình bày tại Hội nghị thượng đỉnh ở Alaska hồi tháng 8-2025.

"Tại Anchorage, chúng tôi đã chấp nhận đề xuất của Mỹ. Trong vấn đề Ukraine, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tâm thế nhưng giờ đây chính họ (Mỹ) lại lúng túng. Bên cạnh đó, chúng tôi chưa thấy triển vọng khả quan nào về mặt hợp tác kinh tế” - ông Lavrov nhấn mạnh.

"Người Mỹ đặt mục tiêu kiểm soát tất cả tuyến đường cung cấp năng lượng cho tất cả quốc gia hàng đầu trên khắp các châu lục, bao gồm cả ở châu Âu. Tại đây, họ giám sát các đường ống dẫn khí Nord Stream, hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine và đường ống dẫn khí TurkStream" - ông nói.

Nga phàn nàn về Mỹ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

“Tôi nhắc tới điều này để chứng minh Mỹ đặt mục tiêu thống trị kinh tế toàn cầu, thông qua hàng loạt biện pháp cưỡng chế không phù hợp với cạnh tranh công bằng, bao gồm thuế quan, trừng phạt, cấm vận trực tiếp và thậm chí hạn chế liên lạc với một số đối tác. Chúng tôi phải tính đến tất cả điều này" - ông Lavrov nói thêm.

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov làm rõ rằng "tinh thần Anchorage" phản ánh thấu hiểu giữa Nga và Mỹ, trong đó có tiềm năng giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev.

“Chúng tôi đã đạt hàng loạt thỏa thuận ở Anchorage. Những thỏa thuận này đã được thảo luận trước đó, trong chuyến thăm của đặc phái viên Steve Witkoff tới Nga. Ngay sau đó, chúng tôi nhận thấy cần tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Những thỏa thuận ở Anchorage mang tính nền tảng, có thể thúc đẩy tiến trình giải quyết tranh chấp và tạo bước đột phá" - ông Peskov nói.

Ông Peskov nói thêm Điện Kremlin không muốn "đi sâu vào chi tiết": "Chúng tôi tin tưởng rằng việc đàm phán riêng tư có lợi nhất, thay vì ngoại giao công khai và ồn ào”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Lavrov khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công châu Âu nhưng sẵn sàng đáp trả quân sự nếu cần.

"Chúng tôi sẽ không tấn công bất kỳ khu vực nào của châu Âu. Chúng tôi hoàn toàn không có lý do để làm vậy. Nếu châu Âu chọn hành động chống lại chúng tôi, tổng thống nhấn mạnh chúng tôi sẽ không chỉ phát động một chiến dịch quân sự, mà sẽ phản ứng toàn diện với tất cả phương tiện quân sự sẵn có theo các văn kiện học thuyết về vấn đề này" - ông nói.

Trong cuộc họp báo cuối năm vào cuối tháng 12-2025, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga không gây chiến với phương Tây, mà chính phương Tây chống lại Nga thông qua chủ nghĩa dân tộc Ukraine.

Ông Putin lưu ý trước đó Nga chưa bao giờ muốn khiêu khích quân sự với châu Âu. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu châu Âu chọn cách phát động xung đột, Nga sẵn sàng đáp trả ngay lập tức.

Nga cáo buộc thêm 1 quốc gia liên quan vụ ám sát hụt tướng tình báo

Nga cáo buộc thêm 1 quốc gia liên quan vụ ám sát hụt tướng tình báo

(NLĐO) - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đặc nhiệm Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine lên kế hoạch vụ ám sát hụt nhằm vào tướng Vladimir Alekseyev.

Ukraine tấn công dồn dập, Nga mất điện diện rộng

(NLĐO) – Nga cáo buộc Ukraine đã tấn công tỉnh Bryansk - Nga bằng tên lửa Neptune và Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao (HIMARS).

Mỹ - Nga thảo luận gói hợp tác kinh tế 12.000 tỉ USD?

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7-2 tiết lộ Nga đã đề xuất một gói hợp tác kinh tế trị giá 12.000 tỉ USD với Mỹ, theo tờ Kyiv Post.

Ukraine Mỹ Putin Nga
