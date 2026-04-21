Quốc tế

Nga "rải thủy lôi dày đặc", chặn đường quân Ukraine đổ bộ Crimea

Huệ Bình

(NLĐO) – Hãng Ukrinform đưa tin Nga rải thủy lôi dọc bờ biển Crimea để ngăn chặn lực lượng Ukraine đổ bộ.

Ukrinform nêu rõ các đơn vị quân đội Nga tại Crimea đang triển khai hoạt động rải thủy lôi quy mô lớn dọc đường bờ biển và các vùng nước lân cận ở bán đảo này. Đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn các chiến dịch đổ bộ tiềm tàng từ phía Lực lượng Phòng vệ Ukraine.

Thông tin nêu trên do ông Vladyslav Voloshyn, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine, chia sẻ với hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform.

Ukrinform dẫn lời ông Voloshyn: "Theo dữ liệu tình báo của chúng tôi, nhằm ngăn chặn một cuộc đổ bộ của quân đội Ukraine vào bán đảo Crimea, các đơn vị Nga đang đồn trú tại đây, còn gọi là cụm tác chiến - chiến thuật Crimea, đang ráo riết thiết lập các rào cản bằng thủy lôi và vật liệu nổ. Họ sử dụng cả mìn chống tăng lẫn mìn chống bộ binh dọc khắp bờ biển".

Nga rải thủy lôi, quyết biến bờ biển Crimea thành vùng đất chết - Ảnh 1.

Ông Vladyslav Voloshyn - người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine. Ảnh: Pravda

Cũng theo người phát ngôn, quân đội Nga đang cố gắng kiên cố hóa hệ thống phòng thủ ở mức tối đa dọc đường bờ biển bằng cách tạo ra các bãi mìn dày đặc và các rào chắn kỹ thuật không chỉ trên đất liền mà còn ở cả các vùng nước ven bờ.

Ông Voloshyn nhấn mạnh: "Phía Nga đang tìm cách rải thủy lôi gần như toàn bộ đường bờ biển với số lượng lên tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn quả thủy lôi.

Các bãi biển giờ đây bị biến thành bãi mìn với đủ loại rào cản dây thép gai. Điều này không chỉ diễn ra trên bờ mà còn ở cả các khu vực dưới biển. Họ đang phong tỏa mọi thứ vì rất lo sợ một cuộc đổ bộ vào bán đảo Crimea".

Theo trang Censor.NET, mục đích cốt lõi của những biện pháp này là nhằm gieo rắc sự sợ hãi và ngăn chặn bằng được khả năng tấn công từ phía biển của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Trước đó, Ukrinform cũng đưa tin rằng vào ngày 19-4, 206 đợt giao tranh đã được ghi nhận dọc theo tuyến đầu giữa Lực lượng Phòng vệ Ukraine và quân đội Nga.

Đáng chú ý, trong đêm 20-4 và rạng sáng 21-4, đơn vị tình báo của quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công, phá hủy 2 tàu đổ bộ (trị giá 150 triệu USD) và một trạm radar của Nga ở vịnh Sevastopol tại bán đảo Crimea.

Ukraine nói lần đầu dùng "robot sát thủ" chiếm trận địa Nga, không cần tới bộ binh

Nga - Ukraine Bán đảo Crimea cài mìn thủy lôi
