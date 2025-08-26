Nga - Trung Quốc mở rộng hợp tác

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến có chuyến thăm Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình trong tuần này. Chuyến thăm dự kiến kéo dài 4 ngày, qua đó trở thành chuyến công du nước ngoài kéo dài nhất của ông Putin kể từ năm 2014.

Truyền thông Nga cho biết ông Putin sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại TP Thiên Tân - Trung Quốc, diễn ra từ ngày 31-8 đến 1-9. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ tổ chức các sự kiện kỷ niệm lớn trong ngày 3-9 để kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II. Tổng thống Putin đã nhận lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự lễ trên khi nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Moscow dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng hồi tháng 5.

Nga đã trở thành nước cung dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc vào tháng 7-2025. Trong ảnh: Một tàu chở dầu tại cảng ở TP Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc. Ảnh: CHINA DAILY

Trước thềm chuyến công du của Tổng thống Vladimir Putin, một phái đoàn Nga do Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Vyacheslav Volodin dẫn đầu có chuyến thăm Trung Quốc trong 2 ngày 25 và 26-8. Theo Hãng Thông tấn TASS ngày 25-8, chuyến thăm tập trung vào việc mở rộng hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, an ninh, du lịch, văn hóa, giáo dục và khoa học. Hai bên còn thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác liên nghị viện. Viết trên mạng xã hội, ông Volodin cho biết chương trình nghị sự gồm các nội dung như đối phó áp lực trừng phạt và sự can thiệp từ bên ngoài, mở rộng quan hệ thương mại và kinh tế…

Nhà nghiên cứu Yang Jin tại Viện Nghiên cứu Nga, Đông Âu và Trung Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định chuyến thăm trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng trên thế giới. Điều này cho thấy Trung Quốc và Nga cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống và thúc đẩy những cách hợp tác thiết thực mới để quan hệ kinh tế hai nước tiếp tục phát triển.

Trong dấu hiệu mới nhất cho thấy hai bên không ngừng tăng cường giao thương năng lượng, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã đặt thêm đơn hàng dầu thô Nga được vận chuyển từ các cảng vốn thường cung cấp cho Ấn Độ. Theo đài CNN, động thái này diễn ra giữa lúc nhu cầu của Ấn Độ đối với dầu Nga giảm, sau đòn thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vào đầu tháng 8, ông Donald Trump thông báo áp thêm mức thuế 25% đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ, ngoài mức thuế 25% trước đó, vì New Delhi nhập khẩu dầu và khí đốt của Moscow.

Theo các nhà phân tích, ít nhất 15 lô dầu thô Nga đã được các nhà máy lọc dầu Trung Quốc chốt mua để giao trong tháng 10 và 11. Mỗi lô thường dao động từ 700.000 đến 1 triệu thùng sẽ được bốc dỡ từ các cảng ở Bắc Cực và biển Đen của Nga - những nguồn cung vốn thường dành cho Ấn Độ chứ không phải Trung Quốc do khoảng cách xa. Theo một số nhà phân tích, Trung Quốc có thể tận dụng cơ hội giá dầu thấp để xem xét mua thêm trong một hoặc 2 tuần tới.

Dữ liệu mới nhất của Trung Quốc cho thấy nước này đã mua 8,71 triệu tấn dầu thô từ Nga hồi tháng 7-2025, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Với con số này, Nga đã trở thành nước cung dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc vào tháng rồi. Trong khi đó, theo Công ty Vortexa (Anh), Nga hiện cung cấp 13,5% lượng dầu thô mà Trung Quốc nhập khẩu. Riêng dữ liệu của Liên hợp quốc cho thấy năm 2024, Trung Quốc đã nhập khẩu dầu mỏ và dầu thô trị giá 62,6 tỉ USD từ Nga.

Lập trường "nhất quán và rõ ràng" Trung Quốc ngày 25-8 bác thông tin nước này sẵn sàng tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế tiềm tàng ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh lập trường của Bắc Kinh đối với cuộc khủng hoảng Ukraine "luôn nhất quán và rõ ràng". Trước đó, trang tin Welt (Đức) dẫn một số nguồn tin giấu tên của Liên minh châu Âu cho biết Trung Quốc đã bày tỏ sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine nếu đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov gợi ý các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có Trung Quốc, có thể đóng vai trò bảo đảm an ninh cho Ukraine trong một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ khả năng trên sau khi chỉ trích Trung Quốc không giúp ngăn chặn cuộc xung đột xảy ra năm 2022 này và sau đó còn hỗ trợ Nga. Bắc Kinh hiện là đối tác chiến lược quan trọng của Moscow, hỗ trợ nền kinh tế Nga đang bị trừng phạt thông qua các hợp đồng mua dầu quy mô lớn. Đáp lại chỉ trích trên, Bắc Kinh cho biết nước này sẵn sàng đóng "vai trò mang tính xây dựng" trong việc giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này tin rằng tất cả các bên cần duy trì khái niệm an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, cùng thúc đẩy giải pháp chính trị cho khủng hoảng Ukraine. Hoàng Phương



