Nga tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-16 của Ukraine

Một chỉ huy Nga cho biết hệ thống phòng không S-300 đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất và đang được Ukraine sử dụng.

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh Russia-1 hôm 11-1, một vị chỉ huy được biết đến với mật danh Sever (Bắc) nói chiếc F-16 đã bị khẩu đội tên lửa bắn rơi bằng 2 quả tên lửa, quả đầu tiên gây hư hại cho máy bay và quả thứ hai "giáng đòn kết liễu".

Một chiếc tiêm kích F-16 của Mỹ, là loại máy bay mà quân đội Ukraine đã nhận được từ các đồng minh từ năm 2024 - Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ

Hệ thống tên lửa được sử dụng là S-300, một hệ thống phòng không tiên tiến của Nga.

"Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho chiến dịch này... Đối phương từng khoe rằng những chiếc máy bay này bất khả xâm phạm. Nhưng thực tế, chúng cũng rơi xuống như những chiếc máy bay khác" - ông Sever nói.

Mặc dù vậy, chỉ huy này không nêu rõ thời điểm máy bay bị bắn rơi.

Theo RT, Ukraine bắt đầu nhận máy bay F-16 vào tháng 8-2024 và kể từ đó đã xác nhận mất bốn máy bay trong chiến đấu.