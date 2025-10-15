Điểm nóng xung đột ngày 14-10: Ukraine sắp nhận tổ hợp phòng không Skyranger và máy bay F-16

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 14-10: Ukraine sắp nhận tổ hợp phòng không Skyranger và máy bay F-16

Phương Linh

(NLĐO) - Nhà sản xuất Rheinmetall cho biết một nước EU đã tài trợ lô hàng Skyranger cho Ukraine, sử dụng nguồn tiền từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

Tập đoàn công nghệ Rheinmetall của Đức mới đây cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống chống máy bay không người lái Skyranger lắp trên khung xe tăng Leopard 1. 

Skyranger là tổ hợp phòng không di động tầm ngắn có khả năng phát hiện và bắn hạ máy bay không người lái và máy bay bay thấp bằng pháo liên thanh.

Rheinmetall cho biết đơn đặt hàng “trị giá hàng triệu euro” và được tài trợ bằng “nguồn tiền từ các tài sản bị đóng băng của Nga”. Tuy nhiên, tập đoàn không tiết lộ số lượng cung cấp, thời gian giao hàng cũng như quốc gia tài trợ.

Quy trình sản xuất và lắp ráp sẽ diễn ra tại Rheinmetall Italia SpA, trụ sở chính tại Rome - Ý.

Ukraine sắp nhận tổ hợp phòng không Skyranger và máy bay F-16 - Ảnh 1.

Skyranger được lắp trên khung xe tăng Leopard 1. Ảnh: Rheinmetall

Trước đó, vào tháng 10-2024, Rheinmetall đã thiết lập dây chuyền sản xuất xe chiến đấu bộ binh (IFV) Lynx tại Ukraine, đồng thời có kế hoạch phát triển dây chuyền sản xuất đạn dược tại quốc gia này.

Mặc dù Ukraine dự kiến nhận được hệ thống Skyranger dựa trên khung gầm Leopard 1, vẫn chưa rõ Skyranger sẽ được tích hợp vào các xe tăng Leopard 1 đang phục vụ trong biên chế Ukraine hay lấy từ kho dự trữ châu Âu. 

Theo Oryx, Ukraine nhận tổng cộng 170 xe tăng Leopard 1 kể từ năm 2023, trong đó 21 chiếc đã bị phá hủy.

Leopard 1 là xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức, được giới thiệu vào năm 1965 và chuyển giao cho Ukraine vào năm 2023.

Theo thông cáo báo chí, Leopard 1 Skyranger 35 được trang bị khung gầm bánh xích với pháo ổ quay 35mm, có khả năng bắn 1.000 viên đạn/phút vào mục tiêu ở khoảng cách lên tới 4 km.

DW News cho biết lần chuyển giao Skyranger đánh dấu lần thứ hai một hệ thống phòng không hiện đại của Đức được đưa vào sử dụng tại Ukraine trước cả Đức.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Theo Francken cho biết Bỉ sẽ nhận 4 máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên từ Mỹ vào ngày 13-10 tới, mở đường cho tiến trình chuyển giao máy bay F-16 cho Ukraine.

Vào năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ Ludivine Dedonder thông báo Bỉ dự kiến gửi một số máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vào năm 2025. Bà không nêu rõ số lượng cụ thể nhưng lưu ý kế hoạch phụ thuộc vào tốc độ Bỉ mở rộng phi đội F-35 mới.

Tới tháng 5, ông Francken cho biết Ukraine có thể nhận được máy bay F-16 từ Bỉ sớm hơn dự kiến.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 14-10: Chiến lược mới của MiG-31 làm khó phòng không Ukraine

Điểm nóng xung đột ngày 14-10: Chiến lược mới của MiG-31 làm khó phòng không Ukraine

(NLĐO) - Hình ảnh mới cho thấy máy bay MiG-31 tiếp nhiên liệu trên không trước khi phóng tên lửa Kinzhal, khiến hệ thống cảnh báo sớm của Ukraine khó phát hiện.

Hé lộ nội dung cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Mỹ và Ukraine

(NLĐO) - Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Volodymyr Zelensky mở ra khả năng Ukraine sẽ nhận được tên lửa tầm xa Tomahawk của Mỹ.

Điểm nóng xung đột ngày 12-10: Ukraine lạc quan về tên lửa hành trình Tomahawk

(NLĐO) - Ukraine đang nối lại đàm phán mua tên lửa hành trình Tomahawk sau nhiều năm Mỹ thờ ơ với thương vụ này.

Ukraine xung đột Châu Âu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo