Điểm nóng xung đột ngày 14-10: Ukraine sắp nhận tổ hợp phòng không Skyranger và máy bay F-16

Tập đoàn công nghệ Rheinmetall của Đức mới đây cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống chống máy bay không người lái Skyranger lắp trên khung xe tăng Leopard 1.

Skyranger là tổ hợp phòng không di động tầm ngắn có khả năng phát hiện và bắn hạ máy bay không người lái và máy bay bay thấp bằng pháo liên thanh.

Rheinmetall cho biết đơn đặt hàng “trị giá hàng triệu euro” và được tài trợ bằng “nguồn tiền từ các tài sản bị đóng băng của Nga”. Tuy nhiên, tập đoàn không tiết lộ số lượng cung cấp, thời gian giao hàng cũng như quốc gia tài trợ.

Quy trình sản xuất và lắp ráp sẽ diễn ra tại Rheinmetall Italia SpA, trụ sở chính tại Rome - Ý.

Skyranger được lắp trên khung xe tăng Leopard 1. Ảnh: Rheinmetall

Trước đó, vào tháng 10-2024, Rheinmetall đã thiết lập dây chuyền sản xuất xe chiến đấu bộ binh (IFV) Lynx tại Ukraine, đồng thời có kế hoạch phát triển dây chuyền sản xuất đạn dược tại quốc gia này.

Mặc dù Ukraine dự kiến nhận được hệ thống Skyranger dựa trên khung gầm Leopard 1, vẫn chưa rõ Skyranger sẽ được tích hợp vào các xe tăng Leopard 1 đang phục vụ trong biên chế Ukraine hay lấy từ kho dự trữ châu Âu.

Theo Oryx, Ukraine nhận tổng cộng 170 xe tăng Leopard 1 kể từ năm 2023, trong đó 21 chiếc đã bị phá hủy.

Leopard 1 là xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức, được giới thiệu vào năm 1965 và chuyển giao cho Ukraine vào năm 2023.

Theo thông cáo báo chí, Leopard 1 Skyranger 35 được trang bị khung gầm bánh xích với pháo ổ quay 35mm, có khả năng bắn 1.000 viên đạn/phút vào mục tiêu ở khoảng cách lên tới 4 km.

DW News cho biết lần chuyển giao Skyranger đánh dấu lần thứ hai một hệ thống phòng không hiện đại của Đức được đưa vào sử dụng tại Ukraine trước cả Đức.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Theo Francken cho biết Bỉ sẽ nhận 4 máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên từ Mỹ vào ngày 13-10 tới, mở đường cho tiến trình chuyển giao máy bay F-16 cho Ukraine.

Vào năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ Ludivine Dedonder thông báo Bỉ dự kiến gửi một số máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vào năm 2025. Bà không nêu rõ số lượng cụ thể nhưng lưu ý kế hoạch phụ thuộc vào tốc độ Bỉ mở rộng phi đội F-35 mới.

Tới tháng 5, ông Francken cho biết Ukraine có thể nhận được máy bay F-16 từ Bỉ sớm hơn dự kiến.