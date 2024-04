Nga tuyên bố phá hủy khí tài phương Tây tại Ukraine

Ukraine đã mô tả thiết bị không người lái trên biển của nước này là một loại vũ khí tự chế và nhiều lần sử dụng để tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga mô tả số khí tài bị phá hủy là do các nước NATO cung cấp cho Ukraine.

Bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, quân đội Nga không cung cấp thêm thông tin nào về cuộc tấn công nhưng một vụ nổ lớn đã được ghi nhận trong đêm tại TP Odessa - Ukraine, được cho là căn cứ chính của thiết bị tự hành trên biển. Vụ nổ dường như xảy ra tại cảng của thành phố, sau đó là nhiều vụ nổ nhỏ khác.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố phá hủy ít nhất hai hệ thống phòng không S-300 thời Liên Xô, cũng như một radar tần số rất cao (VHF) P-18.

Hiện chưa rõ liệu radar này là hệ thống nguyên bản do Liên Xô sản xuất hay là bản nâng cấp hiện đại của Ukraine, cụ thể là P-18 Malachite.

Cho đến nay, không có đoạn video nào xác minh cho tuyên bố của Nga xuất hiện trên mạng.

Tên lửa đất đối không tầm xa S-300. Ảnh: Defense Express

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra dọc theo tiền tuyến khi hai bên đấu pháo trong khoảng thời gian 24 giờ qua.

Quân đội Nga cho biết đã tấn công nhiều bệ pháo bên phía Ukraine, bao gồm pháo M777 và M119 do Mỹ sản xuất, cùng ít nhất một pháo kéo FH70 do Anh sản xuất và một pháo tự hành PzH2000 của Đức. Nhiều loại pháo do Liên Xô sản xuất, cả pháo kéo và pháo tự hành, cũng được cho là đã bị phá hủy và hư hại.

Trong bài phát biểu hôm 7-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các đồng minh của Ukraine phải tăng cường hỗ trợ và cung cấp hệ thống phòng không thích hợp khi Kiev đối đầu lực lượng Nga ở một số điểm nóng.

Ông nhấn mạnh: "Rõ ràng là khả năng phòng không hiện tại của chúng tôi ở Ukraine là không đủ và các đối tác của chúng tôi cũng thấy rõ điều đó".

Trước đó, Tổng thống Zelensky cảnh báo trong một cuộc họp trực tuyến rằng Kiev sẽ thua trong cuộc xung đột nếu Quốc hội Mỹ không phê duyệt gói viện trợ quân sự lớn, vốn đã chờ xử lý trong nhiều tháng khi vấp phải sự phản đối từ Đảng Cộng hòa.

Ông nhấn mạnh Ukraine sẽ khó tồn tại nếu không có viện trợ và nếu Ukraine thua cuộc, các quốc gia khác sẽ bị tấn công.