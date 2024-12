Ngã vào gốc cây, người đàn ông bị uốn ván nguy kịch

Bị trượt chân, ngã vào gốc cây làm rách da ở cẳng chân phải, ông P.K.T. (ở Thanh Hoá) đã tự xử lý vết thương qua loa và về nhà đắp lá cầm máu.

Sau 2 ngày, vết thương bắt đầu nhiễm trùng, người nhà đưa ông T. vào cơ sở y tế gần nhà và được chẩn đoán nhiễm trùng huyết, phải nhập viện điều trị.

Nam bệnh nhân bị uốn ván đang được điều trị tích cực. Ảnh: Đặng Thanh

Do không có bảo hiểm y tế nên ông T. về nhà tự chữa trị. Ngày hôm sau, ông cảm thấy người khó chịu, không thở được nên gia đình đưa đến bệnh viện.

Khi nhập viện, ông có biểu hiện khó há miệng, khó ăn, khó nuốt, miệng bắt đầu sùi bọt mép và lên cơn co giật. Ông được chẩn đoán mắc uốn ván, nhiễm trùng huyết nặng. Bệnh nhân phải mở khí quản, thở máy nhưng tình trạng bệnh ngày càng nặng nên được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Trịnh Thị Lan Hương, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng an thần, thở máy, co cứng cơ toàn thân, co giật trên nền co cứng, vết thương cẳng chân phải chảy mủ, chảy dịch, chẩn đoán mắc uốn ván toàn thể - nhiễm khuẩn huyết. Bệnh nhân có tiên lượng nặng.

Một bệnh nhân khác được Bệnh viện Đa khoa Sơn La chuyển đến Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng phải đặt nội khí quản với chẩn đoán uốn ván.

Trước khi vào viện, bệnh nhân bị dao đâm vào mu bàn chân phải. Sau 5 ngày xuất hiện cứng hàm phải nhập viện. Hiện tại bệnh nhân vẫn phải thở máy.

Vết thương hở khiến người đàn ông mắc uốn ván

Theo bác sĩ Hương, uốn ván là bệnh nhiễm trùng - nhiễm độc do vi khuẩn Clostridium tetani gây nên. Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương dưới dạng nha bào. Các vết thương có thể nhỏ như gai đâm, xước da, dập móng, ngoáy tai, xỉa răng, bấm lỗ tai… hoặc các vết thương do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, gãy xương hở, bỏng sâu… thậm chí có thể gặp khi nạo thai, phẫu thuật tiêu hoá, cắt trĩ, cắt rốn với dụng cụ bị nhiễm bẩn.

Để phòng bệnh uốn ván, bác sĩ Hương khuyên ngay sau khi bị vết thương, người dân cần đến cơ sở y tế để được xử lý vết thương đúng cách. Trường hợp cần thiết sẽ được tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván.

Nếu người bệnh đã tiêm vắc-xin trong vòng 3 năm nên tiêm vắc-xin nhắc lại. Nếu người bệnh chưa từng tiêm vắc-xin, hoặc tiêm đã trên 3 năm cần tiêm đủ 3 mũi để có miễn dịch cơ bản, miễn dịch sẽ tồn tại khoảng 3 - 5 năm.