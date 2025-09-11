HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Tiêu điểm

Ngã xe giữa cao nguyên đá, du khách Hàn xúc động vì nghĩa tình người bản địa

Theo Thảo Trinh (Vietnamnet), Ảnh: Heesu Tour

Sau khi đi được khoảng 50 km, nữ du khách Hàn Quốc gặp tai nạn, ngã xuống khe rãnh. Người dân Tuyên Quang liền giúp cô dựng xe và khắc phục sự cố.

Jeon Heesu (32 tuổi, đến từ Hàn Quốc) gần đây có chuyến du lịch Việt Nam, ghé thăm nhiều điểm đến nổi tiếng như Hà Nội, Lào Cai, Hà Giang (nay là Tuyên Quang).

Trong đó, Hà Giang là nơi cô mong muốn đặt chân tới để trải nghiệm “Hà Giang loop” (Vòng lặp Hà Giang) – cung đường được báo SCMP bình chọn và đưa vào “Top 5 tuyến xe đạp tuyệt nhất châu Á năm 2024”.

Cung đường dài khoảng 350 km, xuất phát từ Quản Bạ, qua Yên Minh, lên Đồng Văn, tới Mèo Vạc rồi trở lại điểm ban đầu. Dù có nhiều đèo cao, vực sâu cùng những khúc cua gấp khúc, song hành trình này vẫn thu hút đông đảo tín đồ mê xê dịch.

img

Heesu thuê xe máy, tự cầm lái chinh phục một số cung đường ở Hà Giang

Trước sức hút của điểm đến này, Heesu tìm tới một đơn vị lữ hành ở phố Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1 (TP Hà Giang cũ) để thuê xe. Cô dự định trải nghiệm ở đây 3 ngày 2 đêm và tự lái xe máy khám phá “cung đường vàng” nổi tiếng.

Thế nhưng, ngay trong ngày đầu tiên, khi di chuyển ra khỏi trung tâm được khoảng 50 km, Heesu bất ngờ gặp tai nạn. Cả người và xe ngã xuống khe rãnh ven đường, quần áo, tóc tai cô lấm lem chất bẩn, trông như bị rau quả dập nát văng vào.

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác như chiếc xe tải vừa đi qua và có gì đó đã rơi xuống rồi văng trúng người tôi vậy. Hay có lẽ nào là thứ gì rơi từ trên trời xuống?” - Heesu hoang mang.

img

Vị khách Hàn Quốc hoang mang khi gặp sự cố bất ngờ

Trong lúc bối rối, cô may mắn được một số người dân địa phương phát hiện, lập tức đến hỏi han tình hình và hỗ trợ.

Hai người đàn ông kéo xe máy lên vệ đường, một phụ nữ gần đó mời Heesu về nhà, giúp rửa mặt, gội đầu và thay quần áo sạch sẽ. Họ cũng cẩn thận hỏi thăm xem cô có bị thương hay gặp vấn đề sức khỏe nào không.

img

img

Người dân địa phương nhanh chóng hỗ trợ, giúp cô gái trẻ xử lý sự cố

Sự quan tâm của những người xa lạ khiến Heesu xúc động. Dù gặp rào cản ngôn ngữ, cô vẫn cảm nhận được sự tử tế và ấm áp từ người dân bản địa. Một thanh niên địa phương còn đưa cô đến quán ăn của mình, nấu tô mì cay nóng hổi để cô lót dạ. Vị khách Hàn rất xúc động, khen tô mì mà chàng trai này nấu là “món ngon nhất từng ăn ở Việt Nam”.

Khi chủ quán nói sẽ miễn phí bữa trưa, Heesu càng không giấu nổi sự kinh ngạc và biết ơn. Song, cô kiên quyết xin được trả tiền cho suất ăn, liên tục khen món mì có hương vị thơm ngon và gửi lời cảm ơn tới chàng trai trẻ.

img

img

Chàng trai Hà Giang mời Heesu đến quán dùng bữa trưa miễn phí


Sau sự cố, dù xe không hư hỏng nặng và bản thân chỉ xây xát nhẹ nhưng Heesu quyết định quay lại nơi thuê xe, tạm dừng kế hoạch khám phá.

Cô bày tỏ tiếc nuối vì chuyến đi dang dở nhưng cảm giác được bù đắp khi nhận được sự quan tâm, yêu thương từ mọi người xung quanh.

Đơn vị cho thuê xe cũng hỗ trợ vị khách sửa chữa phương tiện, sắp xếp chỗ nghỉ qua đêm và mời cô tham dự bữa tiệc ấm cúng vào buổi tối.

img

Nữ YouTuber người Hàn xúc động gửi lời cảm ơn tới người dân địa phương

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, đại diện đơn vị lữ hành nơi Heesu thuê xe xác nhận, nữ du khách gặp nạn khi tới Hà Giang du lịch hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Heesu đã đặt lịch thuê xe máy trong 3 ngày, song vì gặp sự cố bất ngờ trong ngày đầu tiên nên cô đành quay lại, gác lại kế hoạch khám phá cao nguyên đá và vòng lặp nổi tiếng.

“Heesu tự lái xe 1 mình và không may gặp sự cố trên đường di chuyển. Khi quay lại chỗ chúng tôi, cô ấy bị xây xát nhẹ ở chân, còn xe hư hỏng phần gương và yếm.

Lúc đó, vị khách khá lo lắng và muốn bắt xe về Hà Nội ngay. Song, chúng tôi đã trấn an tinh thần, hỗ trợ cô ấy chỗ nghỉ qua đêm và mời tham gia bữa tiệc buổi tối cùng cả nhóm” - vị đại diện thông tin.

img

Cô gái trẻ tận hưởng buổi tối ấm áp trước khi rời Hà Giang về Hàn Quốc

Sau sự việc, trên kênh YouTube cá nhân có hơn 67.000 lượt theo dõi, Heesu cũng tiết lộ tình trạng sức khỏe ổn định, thấy may mắn vì không gặp chấn thương nghiêm trọng nào.

Nữ du khách Hàn Quốc gửi lời cảm ơn tới những người dân địa phương đã hỗ trợ cô trong tình huống đáng tiếc đó và bày tỏ mong muốn có dịp được trở lại Hà Giang tham quan, chinh phục cung đường vòng lặp nổi tiếng.

