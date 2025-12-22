HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Ngắm các vị trí đặt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Với tổng quy mô khoảng 300 ha, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng được bố trí tại nhiều vị trí trọng điểm trên địa bàn

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng có diện tích khoảng 300 ha, trải dài từ khu vực trung tâm đến không gian phát triển mới ven biển.

Cụ thể, tại phường An Hải bố trí 5 lô đất A12, A13, A14, A15 và A* với tổng diện tích 6,17 ha; tòa nhà công nghệ thông tin 20 tầng trong Khu Công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu) có diện tích 0,12 ha; khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước rộng 9,7 ha; khu đất dọc đường Như Nguyệt – Xuân Diệu diện tích 1,98 ha và khoảng 282 ha tại khu vực dự kiến phát triển lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành.

Ngắm các vị trí đặt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Các lô đất tại phường An Hải với tổng diện tích hơn 6ha nằm ở mặt tiền đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp và sát biển được bố trí làm Trung tâm tài chính quốc tế

Ngắm các vị trí đặt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Khu Công viên phần mềm số 2 nằm ở phường Hải Châu là nơi đặt trụ sở làm việc của cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Ngắm các vị trí đặt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Trước mắt, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ làm việc tại 2 tầng trong toà nhà ở Công viên phần mềm số 2. Thành phố sẽ bố trí toà nhà 20 tầng tại đây để làm nơi hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế

Ngắm các vị trí đặt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng - Ảnh 4.

Trụ sở làm việc của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đã hoàn thiện

Ngày 18-12, Chính phủ ban hành Nghị định số 323/2025/NĐ-CP về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo nghị định, Trung tâm tài chính quốc tế là một thực thể pháp lý thống nhất, hoạt động tại hai địa điểm là TP HCM và Đà Nẵng, với hệ thống quy chế, chuẩn mực, quy trình và tiêu chuẩn cấp phép được ban hành đồng bộ, áp dụng thống nhất tại cả hai nơi.

Ngắm các vị trí đặt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng - Ảnh 5.

Khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước, phường Hải Châu, nằm gần Công viên phần mềm, rộng 9,7 ha là một vị trí quy hoạch đặt Trung tâm tài chính

Ngắm các vị trí đặt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng - Ảnh 6.

Thành phố bố trí khu đất 1,98 ha nằm dọc đường Như Nguyệt – Xuân Diệu, cạnh Công viên phần mềm số 2 làm Trung tâm tài chính

Tại Đà Nẵng, Trung tâm tài chính quốc tế được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, gắn chặt với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững

Trung tâm sẽ đóng vai trò là nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới; tiên phong triển khai và mở rộng tài sản số, thanh toán số, nền tảng và sàn giao dịch chuyên biệt, đồng thời thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng, các dịch vụ tài chính bổ trợ và hình thành các sản phẩm tài chính linh hoạt, sáng tạo, hỗ trợ thị trường tài chính truyền thống.

Ngắm các vị trí đặt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng - Ảnh 7.

Ngoài các vị trí trên, TP Đà Nẵng còn dự kiến bố trí khoảng 282 ha tại khu vực phát triển lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành làm Trung tâm tài chính

Cùng với việc công bố không gian phát triển, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành các quyết định về nhân sự Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố. Theo đó, ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, được bổ nhiệm kiêm nhiệm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm.

UBND thành phố cũng điều động ông Đặng Đình Đức, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng với thời hạn 5 năm; đồng thời bổ nhiệm ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm.

Đà Nẵng TP HCM Trung tâm tài chính lấn biển
