Thời sự

Ông Nguyễn Văn Được làm Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo quyết định của Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2755 ngày 18-12 thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Ông Nguyễn Văn Được làm Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành gồm: ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Các thành viên Hội đồng điều hành gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ: Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Quyết định nêu rõ Hội đồng điều hành có nhiệm vụ ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (sau đây gọi là Trung tâm tài chính quốc tế) trên cơ sở điều kiện, tiềm năng, nhu cầu phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và tại TP Đà Nẵng.

Đồng thời, ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế trên cơ sở đề xuất của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế TP Đà Nẵng; cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Cơ quan điều hành tại hai thành phố; quyết định các vấn đề chưa thống nhất giữa Cơ quan điều hành tại hai thành phố.

Thành lập Hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia tài chính, pháp lý uy tín trong nước và quốc tế, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng điều hành về xây dựng, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Thường xuyên chỉ đạo, nắm bắt tình hình, đảm bảo việc xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế hiệu quả, nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu và có đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Định kỳ, trong trường hợp cần xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền và khi được yêu cầu, Hội đồng điều hành báo cáo tình hình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế để đề xuất chính sách và xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan

Thủ tướng: Cần chính sách ưu đãi, vượt trội tại Trung tâm tài chính quốc tế

Thủ tướng: Cần chính sách ưu đãi, vượt trội tại Trung tâm tài chính quốc tế

(NLĐO)- Chính phủ họp chuyên đề về 8 nghị định liên quan Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Nỗ lực đưa Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào hoạt động

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý để sớm vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Thủ tướng: Đẩy nhanh xây dựng, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng

(NLĐO)- Việc đẩy nhanh xây dựng, sớm vận hành Trung tâm tài chính quốc tế sẽ góp phần định vị rõ vị thế và kết nối Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phó thủ tướng thường trực trung tâm tài chính quốc tế Chủ tịch UBND TPHCM ông Nguyễn Văn Được
