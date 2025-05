Ngắm kho khí tài Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga

Từ ngày 10 đến 14-5, đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga sẽ có chuyến thăm TP Đà Nẵng, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga.

Lãnh đạo Vùng 3 Hải quân và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đón chỉ huy đội tàu Hải quân Nga tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Đội tàu thăm Đà Nẵng gồm tàu hộ tống Rezkii, tàu hộ tống Anh hùng Liên bang Nga Aldar Cidengapov và tàu chở dầu tầm trung Pechenga với tổng cộng 262 sĩ quan, thủy thủ và nhân viên. Đoàn do Đại tá Anciferov Alexey Vitalievich chỉ huy.

Theo đó, các hoạt động chính trong khuôn khổ chuyến thăm bao gồm lễ đón, tiễn đoàn, đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ TP Đà Nẵng, chào xã giao lãnh đạo UBND TP, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Đồng thời, đoàn sẽ tham quan du lịch, giao lưu văn hóa với cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 3 và thực hiện huấn luyện chung.

Hai tàu hộ tống Rezkii và tàu hộ tống Anh hùng Liên bang Nga Aldar Cidengapov cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Chuyến thăm lần này mang ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường tình hữu nghị truyền thống và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời khẳng định vai trò, hình ảnh tích cực của Đà Nẵng trên trường quốc tế.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Nga (30-01-1950). Mối quan hệ này đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược (năm 2001) và Đối tác chiến lược toàn diện (năm 2012).

Cạnh đó, với sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Nga đang ngày càng mở rộng, mở ra nhiều cơ hội mới trong kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

UBND TP Đà Nẵng khẳng định luôn sẵn sàng làm cầu nối, tạo điều kiện để lực lượng hải quân hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm, nhằm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên biển.

Một số hình ảnh ghi nhận của Báo Người Lao Động:

Tàu hộ tống Rezkii được trang bị nhiều khí tài hiện đại

Đội tàu có tổng cộng 262 sĩ quan, thủy thủ và nhân viên

Theo lịch trình, đội tàu dự kiến lưu lại Đà Nẵng từ ngày 10 đến 14-5

