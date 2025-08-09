Ngắm kiệt tác thiên nhiên hoa lan mùa hạ tại Khánh Hòa

Ngày 9-8, tai Công viên Du lịch Yang Bay, Hội Sinh Vật Cảnh Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội thi và trưng bày hoa Lan với sự đồng hành của các nghệ nhân, câu lạc bộ và cộng đồng đam mê hoa lan từ nhiều tỉnh thành tham dự.

Hội thi quy tụ gần 120 nghệ nhân trong và ngoài tỉnh như Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Lâm Đồng, Long An… với hơn 180 tác phẩm dự thi. Đây là một sân chơi bùng nổ sắc màu, nơi nghệ thuật và thiên nhiên hòa quyện, mang đến trải nghiệm không thể bỏ lỡ.

Ba giò lan đạt đặc biệt và giải vàng

Kết quả, Ban tổ chức trao giải đặc biệt thuộc nhóm lan Cattleya đến từ Vườn Lan Loan Orchid Bảo Lộc - Lâm Đồng.

Giải nhất có 4 giải, gồm nhóm lan rừng 1 giải thuộc về Vườn Lan Loan Orchid Bảo Lộc - Lâm Đồng; nhóm Cattleya có 2 giải thuộc về nghệ nhân Vũ Huy Hoàng và Nguyễn Xuân Hòa; nhóm Dendro thuộc về nghệ nhân Bảnh Huỳnh.

Giải nhì có 3 giải (nhóm Dendro 1 giải, nhóm Cattleya 2 giải), giải ba có 8 giải và 17 giải khuyến khích.

Giải đặc biệt thuộc nhóm lan Cattleya đến từ Vườn Lan Loan Orchid Bảo Lộc - Lâm Đồng

Cận cảnh giò lan Cattleya đến từ Vườn Lan Loan Orchid Bảo Lộc - Lâm Đồng.

Giải nhất nhóm Cattleya có 2 giải thuộc về nghệ nhân Vũ Huy Hoàng và Nguyễn Xuân Hòa

Giò hoa nhóm Cattleya đạt giải nhất trăng tia lưỡi hồng

Nhóm lan Cattleya đạt giải nhất

Theo ông Lê Dũng Lâm, Giám đốc Công viên Du lịch Yang Bay, việc lựa chọn Yang Bay làm địa điểm tổ chức thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và nghệ thuật. Đây cũng là nơi hội tụ của thác nước, suối khoáng, hệ sinh thái động thực vật đa dạng và bản sắc văn hóa Raglay độc đáo.

Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của hoa lan trong đời sống tinh thần người Việt, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh điểm đến Yang Bay tại Khánh Vĩnh – Khánh Hoà đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Lan rừng một trong nhóm thi đặc sắc tại hội thi

Nhóm Dendro thuộc về nghệ nhân Bảnh Huỳnh.

Chị Nguyễn Thị Kim Loan, chủ Vườn Lan Loan Orchid Bảo Lộc - Lâm Đồng, thắng lớn ở hội thi với giải đặc biệt và giải nhất nhóm thi Lan Rừng với giống Lan Hài (Paphiopedilum) râu xanh

Clip Ngắm kiệt tác thiên nhiên hoa lan mùa hạ tại Khánh Hòa: