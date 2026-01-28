HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Ngắm nữ trọng tài 23 tuổi bỗng hot rần rần trong giới bóng đá

Quốc An - Ảnh: Instragram NV

(NLĐO) - Người hâm mộ bóng đá gần đây lại dành sự quan tâm đặc biệt đến các giải đấu hạng thấp của Ý vì một lý do khá bất ngờ là một nữ trọng tài trẻ.

img

Người hâm mộ bóng đá bất ngờ dành sự quan tâm lớn cho các giải hạng thấp của Ý như Serie D và Eccellenza vì một nữ trọng tài 23 tuổi

img

Nữ trợ lý trọng tài Giuliana Vigile, đang trở thành tâm điểm khi gây sốt trên mạng xã hội, đặc biệt tại Ý

img

Ở tuổi 23, Giuliana sở hữu hơn 102.000 người theo dõi trên Instagram nhờ ngoại hình nổi bật.

img

Bên cạnh đó, cô vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao về năng lực điều hành trận đấu.

img

Liên đoàn Trọng tài Ý (AIA) chấm điểm tốt cho cô sau hầu hết các trận đấu suốt ba năm qua.

img

Giuliana xuất thân từ Cesena và từng theo học Đại học Bologna. Ngoài vai trò trọng tài, cô còn là người mẫu và influencer (người có tầm ảnh hưởng xã hội)

img

Tờ Gazzetta nhận xét rằng sự hiện diện của cô, theo nghĩa đen mà không phải nghĩa bóng là yếu tố thu hút lượng khán giả lớn hơn đến các trận đấu mà cô đảm nhiệm

Tin liên quan

Top 10 nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới 2025

Top 10 nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới 2025

(NLĐO) - Bóng đá nữ hiện đại chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về số lượng lẫn sức hút, sức quyến rũ của phái nữ khi truyền thông được tiếp cận tốt hơn.

Tranh cãi ở "sới phủi" Sài Gòn, nữ trọng tài FIFA bị xúc phạm, dọa đánh

(NLĐO) - Trọng tài FIFA Lê Thị Ly điều hành một trận đấu sân 7 đã vấp phải phản ứng dữ dội với ngôn từ thiếu chuẩn mực trong lúc điều hành.

Nữ trọng tài Việt Nam đầu tiên điều hành vòng loại giải trẻ châu Á

(NLĐO) - LĐBĐ châu Á (AFC) đã gửi thư bổ nhiệm 4 trọng tài và trợ lý trọng tài Việt Nam điều hành các trận đấu tại Vòng loại giải U20 châu Á 2025. Trong đó, nữ trọng tài Lê Thị Ly là trọng tài nữ đầu tiên được mời điều hành ở giải đấu trẻ này.

bóng đá nữ trọng tài
