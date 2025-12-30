Top 10 nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới 2025

Bóng đá nữ hiện đại chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn sức hút. Không chỉ gây ấn tượng bằng tài năng chuyên môn, nhiều nữ cầu thủ còn trở thành tâm điểm chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, góp phần đưa bóng đá nữ đến gần hơn với công chúng.

Từ Women's Super League (giải bóng đá nữ hàng đầu nước Anh) đến Serie A nữ, các giải đấu hàng đầu đều sở hữu những gương mặt vừa tài năng vừa xinh đẹp, thu hút hàng triệu người hâm mộ trên mạng xã hội và trở thành biểu tượng mới của bóng đá nữ thế giới.

1. Alisha Lehmann (Juventus)

Alisha Lehmann (26 tuổi) là cái tên quá quen thuộc với người dùng Instagram và người hâm mộ bóng đá thế giới. Sở hữu kỹ thuật, tốc độ và vẻ đẹp nổi bật, nữ cầu thủ người Thụy Sĩ hiện có tới 17 triệu người theo dõi, nhiều nhất trong số các nữ cầu thủ bóng đá thế giới.

Gương mặt xinh đẹp, mái tóc vàng cùng phong cách cuốn hút giúp Lehmann trở thành biểu tượng sắc đẹp của bóng đá nữ. Cô hiện khoác áo Juventus và xếp số 1 trong danh sách những nữ cầu thủ bóng đá quyến rũ nhất thế giới.

2. Alexia Putellas (Barcelona)

Alexia Putellas (31 tuổi) gây ấn tượng với vóc dáng khỏe khoắn, nhan sắc cuốn hút và hình ảnh táo bạo trên mạng xã hội. Nữ cầu thủ người Tây Ban Nha hiện có hơn 3,5 triệu người theo dõi, thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, thi đấu và đời sống cá nhân.

Sinh năm 1994 tại Catalonia, Putellas không chỉ nổi bật về ngoại hình mà còn sở hữu kỹ thuật đi bóng và khả năng ghi bàn xuất sắc. Cô là một trong số ít nữ cầu thủ hội tụ đủ cả tài năng lẫn sắc vóc.

3. Ana Maria Markovic (Damaiense)

Ana Maria Markovic (25 tuổi) được xem là một trong những nữ cầu thủ xinh đẹp nhất thế giới. Tuy thi đấu cho tuyển nữ Croatia, cô nổi tiếng nhiều hơn nhờ ngoại hình, thần thái cuốn hút và thân hình thể thao. Markovic sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi trên Instagram.

Những hình ảnh đời thường và bikini thường xuyên được cô chia sẻ càng khiến tên tuổi Markovic trở nên nổi bật trong làng bóng đá nữ.

4. Shafira Ika Putri (Asprov DKI Jakarta)

Shafira Ika Putri (22 tuổi) là nữ cầu thủ châu Á duy nhất lọt vào danh sách này. Shafira Ika Putri gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp nổi bật. Nữ cầu thủ Indonesia sở hữu nụ cười rạng rỡ, thân hình cân đối và hơn 1 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, Shafira còn là đội trưởng tuyển nữ Indonesia, thể hiện kỹ năng thi đấu ổn định và xứng đáng góp mặt trong danh sách những nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới.

5. Katelin Talbert (West Ham United)

Tuyển thủ Mỹ Katelin Talbert (26 tuổi), hiện được West Ham cho Aston Villa mượn, nổi bật với hình xăm cá tính và màu tóc ấn tượng. Cô gây chú ý nhờ khả năng bắt gôn, ngoại hình đẹp và phong cách mạnh mẽ. Katelin hiện có tới 965.000 người theo dõi trên mạng xã hội.

Sự hiện diện của Talbert cả trong lẫn ngoài sân cỏ phản ánh hành trình vượt khó của một cầu thủ chuyên nghiệp, giúp cô góp mặt trong danh sách những nữ cầu thủ nóng bỏng nhất.

6. Michelle Alozie (Houston Dash)

Ngôi sao người Nigeria được xem là một trong những nữ cầu thủ xinh đẹp và gợi cảm nhất làng bóng đá nữ. Michelle Alozie nổi bật với kỹ năng chuyên môn, phong cách thời trang và sức hút trên mạng xã hội như TikTok hay Instagram, nơi cô thường xuyên đăng tải hình ảnh cá nhân ấn tượng. Alozie sở hữu hơn 490.000 lượt theo dõi.

Cô được đánh giá cao cả về năng lực thi đấu lẫn ngoại hình và xứng đáng góp mặt trong danh sách này.

7. Alayah Pilgrim (Roma)

Nữ cầu thủ người Thụy Sĩ, Alayah Pilgrim (21 tuổi) được xem là một trong những gương mặt quyến rũ nhất của bóng đá nữ hiện nay. Alayah gây ấn tượng với kiểu tóc độc đáo pha trộn giữa hai màu vàng – đen, cùng phong thái thanh lịch cả trong và ngoài sân cỏ.

Nụ cười rạng rỡ, vóc dáng thể thao và thần thái cuốn hút giúp Pilgrim chiếm trọn cảm tình người hâm mộ. Cô hiện có hơn 460.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội và được đánh giá là một trong những nữ cầu thủ có ngoại hình nổi bật nhất thế giới.

8. Madelene Wright (Chesham United Women)

Madelene Wright (23 tuổi) là cái tên nổi bật khác của bóng đá nữ thế giới. Không chỉ sở hữu kỹ năng chơi bóng, vẻ đẹp của cô còn khiến người hâm mộ toàn cầu mê mẩn. Wright từng gây chú ý lớn vào năm 2020 sau đoạn video dự tiệc lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Với hơn 320.000 người theo dõi trên mạng xã hội, nữ cầu thủ người Anh bất ngờ gia nhập nền tảng OnlyFans, giúp cô tương tác trực tiếp và cung cấp nội dung độc quyền cho người hâm mộ. Wright tiết lộ rằng trong năm đầu tiên, cô kiếm được hơn 640.000 USD từ nền tảng này. Chính hình ảnh cá nhân nổi bật đã giúp cô xứng đáng có mặt trong danh sách những nữ cầu thủ nóng bỏng nhất.

9. Adriana Leon (San Diego Wave)

Adriana Leon là một trong những nữ cầu thủ có thể lực sung mãn và quyến rũ nhất thế giới. Nổi bật với tốc độ, khả năng đối đầu một đối một, thân hình săn chắc cùng gương mặt cuốn hút, nữ tuyển thủ Canada đang thi đấu ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia và CLB San Diego Wave FC. Cô sở hữu hơn 225.000 lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

10. Gabrielle George (Man United)

Gabrielle George (28 tuổi) được công nhận rộng rãi là một trong những nữ cầu thủ bóng đá xinh đẹp và gợi cảm nhất.

Không chỉ là một hậu vệ xuất sắc của Manchester United, cầu thủ người Anh còn được xem là một trong những nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới.

Sở hữu vóc dáng quyến rũ cùng gương mặt tròn phúc hậu, cô đứng ở vị trí thứ 10 và là một trong những cái tên nóng bỏng nhất trong danh sách các nữ cầu thủ bóng đá hấp dẫn.

Gabrielle George hiện có hơn 185.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.







