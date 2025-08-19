Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đã dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trên toàn quốc
Sáng nay 19-8, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty phối hợp tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, TP Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp.
Tham dự sự kiện tại điểm cầu trung tâm có: Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.
Tham dự sự kiện tại các điểm cầu có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.
Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.
