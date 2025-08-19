HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đã dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trên toàn quốc

Sáng nay 19-8, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty phối hợp tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu dự Lễ khánh thành, khởi công tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Nhân Dân

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, TP Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp.

Tham dự sự kiện tại điểm cầu trung tâm có: Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Nhân Dân

Tham dự sự kiện tại các điểm cầu có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ bàn giao Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước (trước đây là Di tích lịch sử cách mạng Bắc Bộ phủ) tại số 2 phố Lê Thạch, Hà Nội)

Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình- Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án. Ảnh: Nhân Dân

Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình- Ảnh 5.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội

Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình- Ảnh 6.

Trong khuôn khổ Lễ khánh thành, khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Vingroup vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Ảnh: Nhân Dân

Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình- Ảnh 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Nhân Dân

Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình- Ảnh 8.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, khởi công các công trình, dự án trọng điểm, tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội)

Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình- Ảnh 9.

Sau khi thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh tại điểm cầu Đông Anh, Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã đi tham quan Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia. Ảnh: Nhân Dân

Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình- Ảnh 10.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia có quy mô hơn 304.000 m2 diện tích triển lãm trong nhà và 200.000 m2 diện tích triển lãm ngoài trời, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á. Điểm nhấn của công trình là mái vòm thép đồ sộ của nhà triển lãm Kim Quy với chiều cao hơn 56 m, đường kính 360 m và khối lượng lên tới 24.000 tấn. Đây là mái vòm thép lớn nhất thế giới, toàn bộ thép đều do Việt Nam sản xuất, được thiết kế lấy cảm hứng từ mai rùa thần Kim Quy - biểu tượng gắn liền với truyền thuyết Cổ Loa. Ảnh: Nhân Dân

Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình- Ảnh 11.

Từ ngày 28-8 đến 5-9 tới đây, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia sẽ là nơi diễn ra Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc"

Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình- Ảnh 12.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh)

Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình- Ảnh 13.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đại biểu nhấn nút khởi công Khu tái định cư trên địa bàn phường Đồng Văn (vị trí số 2) phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình- Ảnh 14.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường Đại học Luật Hà Nội, cơ sở 2 tại tỉnh Bắc Ninh

Ảnh: Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình- Ảnh 15.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cắt băng khánh thành, phát điện Tổ máy số 1, Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng



    Thông báo