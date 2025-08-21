Ngắm xe tăng, tên lửa, UAV hiện đại xuất hiện trong buổi hợp luyện tối 21-8

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ngắm xe tăng, tên lửa, UAV hiện đại xuất hiện trong buổi hợp luyện tối 21-8

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tối 21-8, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều khí tài hiện đại tiến hành tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

Từ 20 giờ tối nay 21-8, các khối Quân đội, Công an sẽ lần đầu hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sau nhiều tháng tập luyện.

Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 1.

Theo dự kiến, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ sẽ tiến hành hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

Kế hoạch hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra từ 20 giờ tối 21-8. Trước khi hợp luyện các khối Quân đội, Công an sẽ di chuyển từ các điểm đóng quân ngoại thành vào nội thành để tập trung, chuẩn bị. Để chuẩn bị các khối xe pháo tham gia diễu binh đã được đưa vào nội thành trong các tối 18, 19-8.

Dàn khí tài trước đó hợp luyện tại Trung tâm TB4. Video: Nguyễn Hưởng

Để thực hiện hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, trước đó, các khối Quân đội, Công an đã nhiều lần hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ Quốc phòng. 

Đặc biệt, trong buổi hợp luyện cũng có sự xuất hiện nhiều khí tài hiện đại của Việt Nam sở hữu.

Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 2.

Trong đó, dự kiến có nhiều khí tài quân sự hiện đại trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam

Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 3.

Khối xe tăng T62, T90S... tham gia hợp luyện trước đó tại Trung tâm huấn luyện TB4. Đây là những xe tăng hiện đại nhất của Việt Nam, có ưu thế hỏa lực mạnh, sức cơ động cao...

Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 4.

Xe tăng thuộc biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình sắp tới

Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 5.

Khối xe thiết giáp của quân đội trong các buổi hợp luyện trước đó

Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 6.

Xe bọc thép có sức chiến đấu, cơ động cao của Quân đội nhân dân Việt Nam

Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 7.

Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 8.

Pháo phản lực nằm trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia buổi hợp luyện trước đó

Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 9.

Các dòng pháo tự hành có khả năng cơ động cao, tầm bắn xa và chính xác

Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 10.

Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 11.

Pháo hạng nặng cũng được tham gia diễu binh, diễu hành

Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 12.

Tổ hợp tên lửa bờ Redut-M của Quân chủng Hải quân có khả năng tiêu diệt các tàu mặt nước, các phương tiện vận tải trên biển và các công trình trên đảo, ven bờ biển

Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 13.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT phiên bản do Việt Nam hiện đại hoá, có những tính năng nổi bật, khả năng cơ động, hiệu quả, chiến đấu cao

Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 14.

UAV do Việt Nam sản xuất có thể thực hiện các nhiệm vụ đột kích nhanh chóng bằng đường không, với độ chính xác cao


Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 15.

Bên cạnh đó còn có các trang bị, khí tài của lực lượng Công an nhân dân. Trong ảnh là đội xe ô tô dẫn đường thực hiện nhiệm vụ trong những sự kiện quan trọng của đất nước

Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 16.

Xe bọc thép

Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 17.

Hợp luyện diễu binh với xe tăng , tên lửa và UAV hiện đại tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 18.

Đặc nhiệm cảnh vệ

 

Tin liên quan

Xem diễu binh, diễu hành A80, người dân có thể để xe máy, ô tô ở đâu?

Xem diễu binh, diễu hành A80, người dân có thể để xe máy, ô tô ở đâu?

(NLĐO) - Ban tổ chức bố trí 12 vị trí, 12 khuôn viên trường ĐH và 68 vị trí lòng đường hỗ trợ tập kết phương tiện của người dân theo dõi các hoạt động của A80.

VIDEO: Hàng ngàn người đổ về Ba Đình "giữ chỗ" chờ xem tổng hợp luyện diễu binh

(NLĐO)- Các tuyến phố Hà Nội, nhất là trên đường Hùng Vương, đã kín người giữ chỗ, háo hức chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 vào tối nay.

Thời tiết Hà Nội tối nay 21-8 và những ngày sơ duyệt, tổng duyệt, Lễ diễu binh, diễu hành thế nào?

(NLĐO) - Trong ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành 21-8, thời tiết Hà Nội mát mẻ từ 29-31 độ C, nhưng dự báo có thể xuất hiện mưa rào, nhất là buổi tối.

xe tăng tên lửa diễu binh, diễu hành diễu binh Quốc Khánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo