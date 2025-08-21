HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thời tiết Hà Nội tối nay 21-8 và những ngày sơ duyệt, tổng duyệt, Lễ diễu binh, diễu hành thế nào?

Thùy Linh

(NLĐO) - Trong ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành 21-8, thời tiết Hà Nội mát mẻ từ 29-31 độ C, nhưng dự báo có thể xuất hiện mưa rào, nhất là buổi tối.

Lúc 20 giờ tối nay 21-8, dự kiến sẽ diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Thời tiết Hà Nội tối nay 21-8 và những ngày sơ duyệt, tổng duyệt, Lễ diễu binh, diễu hành thế nào?- Ảnh 1.

Từ 9 giờ sáng nay, rất đông người dân đã ngồi chờ để tối xem hợp luyện diễu binh, diễu hành

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội sẽ mát trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Theo đó, nhiệt độ từ 29 - 31 độ C, tối và đêm từ 25 - 27 độ C.

Tuy nhiên, người dân ra đường theo dõi hợp luyện diễu binh, diễu hành cần đem theo ô, áo mưa đề phòng trời mưa, nhất là sau 22 giờ.

Chi tiết dự báo thời tiết từ ngày 21-8 đến 5-9

Dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 5-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ ngày 21 đến 23-8, khu vực Bắc Bộ có mưa (thời gian mưa tập trung nhiều về đêm và sáng), vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to; giai đoạn từ ngày 24-8 đến 25-8 ở khu vực Bắc Bộ mưa giảm; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ C.

Từ sau ngày 26-8, tại Bắc Bộ mưa dông gia tăng trở lại trên diện rộng (đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng). Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30-33 độ.

Khu vực Trung Bộ: Ngày 21 đến 23-8 trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; giai đoạn từ ngày 24 đến 31-8 có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng trở lại; riêng khu vực từ Thanh Hóa-Huế giai đoạn từ sau ngày 26-8 đề phòng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ ngày 21-8 đến 31-8 nhiều ngày có mưa dông vào buổi chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 28-31 độ; khu vực Nam Bộ từ 31-34 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 1-9 đến 5-9, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ: Chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông; ban ngày trời nắng, xác suất mưa thấp.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.

Tin liên quan

Thời tiết TP HCM hôm nay, 21-8: Tiếp diễn mưa về chiều tối và đêm

Thời tiết TP HCM hôm nay, 21-8: Tiếp diễn mưa về chiều tối và đêm

(NLĐO) - Theo dự báo, hôm nay, thời tiết TP HCM sẽ tiếp diễn mưa dông về chiều tối và đêm, người dân cần lưu ý mưa lớn kéo dài.

Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi mưa rất to, cảnh báo lốc, sét

Đêm qua và rạng sáng nay (21-8), nhiều khu vực thuộc vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, trong đó có nơi mưa to.

Thời tiết hôm nay 20-8: Chiều tối và tối có lúc có mưa

(NLĐO) - Người dân TP HCM nên mang theo áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ về chiều tối.

thời tiết Hà Nội lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành mưa rào
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo