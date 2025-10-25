Ngân 98, Lương Bằng Quang và phi vụ đưa 8 tỉ đồng "chạy án"

Tháng 7-2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, Ngân 98) và ca sĩ Lương Bằng Quang (SN 1982) đã gặp Lê Sỹ Cường (SN 1987) để tính cách "lo lót chạy tội".

Lúc này, Lê Sỹ Cường là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, đã nhận lời Ngân 98 với giá 8 tỉ đồng.

Ngân 98 đứng sau toàn bộ hoạt động của Công ty Zubu

Trong khoảng thời gian này, hoạt động kinh doanh của Ngân 98 ăn nên làm ra bởi các sản phẩm, thực phẩm "bảo vệ sức khỏe giảm cân" như Super Detox X3, X7, X1000… Các mặt hàng này được Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội gia công từ năm 2021.

Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân 98 đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen".

Lê Sỹ Cường đã nhận 8 tỉ đồng của Ngân 98

Qua điều tra, "viên rau củ Collagen" không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm. Song, Ngân 98 vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Trên bao bì, Ngân cho ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".

Các sản phẩm trên được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty Zubu.

Sản phẩm của Ngân 98 bán có chứa chất cấm nguy hiểm

Khách hàng được tư vấn mua theo "liệu trình giảm cân" từ 4 - 15 kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Trao đổi riêng với phóng viên Báo Người Lao Động, Thượng tá Trần Tiến Quang, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM, cho biết sản phẩm mà Ngân 98 bán ra thị trường chưa qua kiểm nghiệm lần nào. Việc này thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe người tiêu dùng.

Clip Công an TP HCM thực hiện lệnh bắt ca sĩ Lương Bằng Quang

Trong các sản phẩm dùng để giảm cân nêu trên, có những chất gây ức chế thần kinh khiến người sử dụng lúc nào cũng thấy no, chán ăn; việc không ăn uống, không nạp năng lượng sẽ khiến người dùng giảm cân. Nếu sử dụng sản phẩm chứa chất này lâu dài sẽ khiến người dùng có nguy cơ bị tăng huyết áp, rối loạn tim mạch, thậm chí đột quỵ.

Ca sĩ Lương Bằng Quang đã cùng Ngân 98 đưa 8 tỉ đồng với hy vọng "chạy tội"

Ngoài ra, trung tá Phạm Thành Công, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm chống buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM, cho biết thủ đoạn hoạt động của Ngân 98 khá tinh vi. Việc làm ăn gian dối đã được toan tính ngay từ lúc thành lập công ty. Cụ thể, công ty do người khác đứng tên, tài khoản ngân hàng nhận tiền bán hàng cũng là của nhân viên, người thân, kể cả người giúp việc. Ngân 98 chỉ việc đứng sau điều hành, thu lợi bất chính.

Từ nguồn tin tố giác của người dân và những bức xúc trên mạng xã hội, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, đã trực tiếp chỉ đạo sâu sát vụ án với sự triển khai quyết liệt của đại tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế và thượng tá Trần Tiến Quang, Phó Trưởng phòng.

Ngày 13-10, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98). Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Ngân 98 đã bất hợp tác với cơ quan điều tra, tỏ thái độ chống đối, che giấu hành vi sai phạm.

Công an TP HCM khám xét nơi ở của Ngân 98

Thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Ngân 98, Công an TP HCM đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và 1 số vật chứng khác liên quan, đồng thời tạm giữ 2 ô tô.

80 sổ đỏ được Ngân 98 cất trong két sắt

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP HCM đã khởi tố ca sĩ Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội "Đưa hối lộ", đồng thời bắt Lê Sỹ Cường về tội "Môi giới hối lộ".

Trong vụ án này, nhiều người quan tâm về công việc của ông Lê Sỹ Cường, có người đồn đoán ông ta là luật sư. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM, khẳng định ông Lê Sỹ Cường không phải là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP HCM.

Trong khi đó, một nguồn tin khác của Báo Người Lao Động cũng khẳng định ông Cường không phải là luật sư mà là người làm việc ở công ty tư nhân. Sau khi Ngân 98 bị bắt, ông ta bỏ trốn và bị các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM bắt giữ.

Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố, tạm giam Ngân 98 để điều tra 2 tội "Đưa hối lộ" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"; tạm giam ca sĩ Lương Bằng Quang về tội "Đưa hối lộ"; tạm giam Lương Sỹ Cường về tội "Môi giới hối lộ". Vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra và sẽ xử lý những người liên quan nếu đủ chứng cứ.



