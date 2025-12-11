Ngăn chặn đối tượng cầm dao rượt đuổi chém người, tổ trưởng an ninh bị thương

Ngày 11-12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã cử người tới thăm hỏi, động viên và trao quà tới ông Trần Trung Tân (SN 1982, tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) thôn Giáp Nam, xã Nga An), người bị thương khi dũng cảm khống chế một đối tượng tâm thần manh động trên địa bàn.

Đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa tới thăm hỏi, động viên tổ trưởng tổ an ninh cơ sở bị chém trọng thương khi ngăn đối tượng cầm dao chém người. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, tại thôn Giáp Nam xảy ra vụ việc Nguyễn Duy Mạnh, người có tiền sử bệnh tâm thần, thuộc diện quản lý tại địa phương, bị kích động bởi lời nói, hành vi chửi bới của người khác nên bất ngờ dùng dao rượt đuổi, chém người này.

Đang trên đường đi làm về, phát hiện sự việc, ông Tân đã lập tức tới hỗ trợ, ngăn chặn hành vi nguy hiểm, bảo vệ an toàn cho người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp cận và khống chế đối tượng, ông Tân bị Nguyễn Duy Mạnh dùng dao chém một nhát vào tay.

Tổ trưởng tổ an ninh xã Nga An bị chém trọng thương ở bàn tay nhưng vẫn kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn sự việc, vì sự bình yên cho nhân dân

Mặc dù bị thương, nhưng với tinh thần đấu tranh, ngăn chặn hành vi gây nguy hiểm cho người dân, ông Tân vẫn tiếp tục phối hợp cùng người dân khống chế thành công đối tượng, đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.

Ngay sau đó, ông Tân được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị. Kết quả giám định tỉ lệ thương tật của ông Tân là 18%.

Thiếu tá Lê Trọng Tình, Phó trưởng Công an xã Nga An, cho biết sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã tiếp nhận thông tin và tiến hành giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Theo thiếu tá Tình, quá trình công tác, ông Tân được đánh giá là người nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn tham gia tích cực trong mọi nhiệm vụ được giao.