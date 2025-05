Ngân Collagen khoe dinh thự 500 tỉ đồng, dàn siêu xe, kim cương... trên mạng xã hội

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm 2 sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo là "Kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-collagen Chanh plus".

Kết quả rà soát trên phần mềm dịch vụ công cho thấy 2 sản phẩm này chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.